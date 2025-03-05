سيف السويدي: الشهر الوطني للقراءة يجسد نهج الإمارات في توفير كافة السبل لدفع عجلة التنمية المعرفية والعلمية

أكد الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي أن الشهر الوطني للقراءة يجسد نهج دولة الإمارات في توفير كافة السبل الكفيلة بدفع عجلة التنمية المعرفية والعلمية، وتعزيز الإقبال على القراءة وترسيخها ثقافةً مؤسسية وعادةً مجتمعية، وصون المكتسبات الثقافية الوطنية، ويبرز هذا الشهر أهمية القراءة كإحدى أهم سمات الدول المتقدمة والمجتمعات المتحضرة، ويؤكد ضرورة تشجيع الأفراد، لاسيما الأطفال والناشئة، على القراءة نظراً لدورها المحوري في بناء شخصيتهم وتعزيز آفاق نجاحهم، وتمكينهم من الإسهام في نماء وطنهم.

وتابع: «تمثل هذه المحطة السنوية منصةً لإطلاق المبادرات والبرامج الكفيلة بتشجيع شرائح المجتمع على القراءة، وتوطيد أواصر التعاون بين المؤسسات في المجالات المعرفية والثقافية والإبداعية.، ويعكس الإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات هذا الشهر تنامي الوعي بأهمية القراءة، وكفاءة نهج الدولة في ضمان استدامة التنمية الثقافية».

وأضاف: «نولي في محاكم دبي أهميةً كبيرة لترسيخ القراءة ركناً أساسياً ضمن بيئتنا المؤسسية، ورافداً رئيسياً لتطوير المدارك المعرفية لكوادرنا، ومحركاً لتطور منظومتنا القضائية وتعزيز تميزها وكفاءتها، وإننا إذ نشارك دولتنا إحياء فعاليات الشهر الوطني للقراءة، فإننا نجدد التزامنا على المضي قُدُماً في دعم المبادرات الرامية لتعزيز زخم المشهد المعرفي في دولتنا، وترسيخ مكانتها كأنموذج رائد في التقدم والتنمية».