مركبة توثق شروق الشمس على سطح القمر

التقطت مركبة الهبوط «بلو غوست»، التابعة لشركة «فاير فلاي إيروسبيس»، صورة مذهلة لشروق الشمس كما يبدو من سطح القمر، بعد أيام قليلة من تحقيقها هبوطاً تاريخياً هناك. ونشرت «فاير فلاي» الصورة الجديدة، معلقة في بيان: «التقطت مركبة الهبوط «بلو غوست» أول شروق لها على القمر، ما يمثل بداية اليوم القمري وانطلاق العمليات السطحية في موطنها الجديد».

وأشادت نيكولا فوكس، المديرة المساعدة في ناسا للبعثات العلمية، بالصورة التي التقطتها المركبة، ووصفتها بأنها «تذكير بما ينتظرنا في هذا العصر الجديد من استكشاف الفضاء». كما نشرت ناسا على منصة إكس منشوراً جاء فيه: «شهدت مركبة الهبوط «بلو غوست» شروق الشمس القمري، إيذاناً ببداية يوم جديد على القمر وأسبوعين من الأنشطة، بما في ذلك خسوف القمر (من منظور القمر) وغروب القمر. هيا بنا!».