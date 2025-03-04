مهرجان "ليالي رمضان".. فعاليات وعروض ملهمة تحتفي بروح الشهر الكريم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن انتهاء تحضيراتها لتنظيم مهرجان "ليالي رمضان" الهادف إلى التعريف بالقيم والعادات والتقاليد التي يمتاز بها المجتمع المحلي خلال رمضان، وتمكين سكان دبي وزوارها من الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية، ودعمها لحملة "رمضان في دبي" التي أطلقها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية، لتسليط الضوء على ما تشهده الإمارة من فعاليات متنوعة طوال الشهر الكريم.

وستتضمن أجندة المهرجان عقد سلسلة من العروض والأنشطة المستلهمة من التراث المحلي في عدد من مرافق وأصول الهيئة الثقافية والتراثية، ومن بينها متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، الذي سيتيح خلال الفترة من 14 وحتى 23 مارس المقبل، لرواده فرصة عيش العديد من التجارب المستلهمة من التراث المحلي، حيث ستشهد الساحة الخارجية لـ "دار آل مكتوم" تنظيم مجموعة من ورش العمل وأبرزها ورشة "تصميم المجوهرات" وورشة "صناعة المسبحة" وفيها سيتعرف المشاركون على طرق صنع المسابح باستخدام الخرز والخشب والأحجار الكريمة، كما سيتعلمون أيضاً أساليب صنع الدخون وابتكار روائح مختلفة وفريدة من نوعها، وسيكتشفون بالتعاون مع "ذا نوت" أسرار صناعة الشموع المعطرة، وطرق تزيين الفوانيس باستخدام تقنيات الرسم المختلفة، وكيفية صناعة المندوس وبيت الشعر، وغيرها الكثير من الورش.

في المقابل، سيشهد متحف الاتحاد تنظيم 3 ورش عمل إبداعية، ستقام مساء كل يوم جمعة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، وتتضمن ورشة "العطر وتداخل الحواس" التي تنظم بالتعاون مع "أو لا لاب"، وورشة "فن تنسيق المائدة والشعر" بطرق مستلهمة من الشعر العربي، وكذلك ورشة "الحناء العصرية"، في الوقت نفسه يمنح متحف الاتحاد زواره فرصة الاطلاع على مقتنياته ومعارضه الدائمة والمؤقتة، والتعرف على قصة الاتحاد وتاريخ الدولة وأبرز الأحداث التي ساهمت في إرساء قواعد دولة الاتحاد. في حين تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 14 مارس المقبل أمسية شعرية بعنوان: "ليلة الشعر" بمشاركة نخبة من الشعراء من بينهم: الشاعر أحمد العسم، والشاعرة أمل السهلاوي، والشاعرة نجاة الظاهري، والشاعر مصعب بيروتية، والشاعرة دارين شبير، حيث سيلقون مجموعة من قصائدهم الشعرية لأحدث إصداراتهم الشعرية، يرافقهم عازف العود الأستاذ ياسر رشاد، كما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 15 مارس، مجموعة من العروض الفنية التي تشمل العزف على العود ومسرح الدمى والظل، إضافة إلى ورش العمل الإبداعية والتفاعلية، وفيها سيتمكن المشاركون من التعرف على جماليات الخط الفلبيني القديم، واكتشاف أسرار حرفة سف الخوص، وتعلم طرق صناعة الدخون والعطور ، بالإضافة إلى ورشة صناعة سجادة الصلاة المخصصة للأطفال، كما تستضيف المكتبة مجموعة متنوعة من متاجر تصاميم الأزياء الإماراتية ومنافذ بيع الأطعمة.

وستتضمن أجندة "ليالي رمضان" التي تستضيفها قرية حتا التراثية خلال الفترة من 5 وحتى 15 مارس المقبل، تشكيلة من الفعاليات التراثية التي تساهم في إبراز ثقافة منطقة حتا، حيث سيكون الزوار على موعد مع سلسلة من المحاضرات الثقافية والدينية التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، فيما ستقدم شرطة دبي عروض الكلاب البوليسية بالإضافة إلى عرض "الشرطي منصور والشرطية آمنه"، بينما ستعقد الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مجموعة من المحاضرات التوعوية إلى جانب عرض "شخصية الدمية سالم". ويشمل البرنامج أيضاً عروض "بوطبيلة" التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وستشهد القرية إقامة سوق شعبية لعرض إبداعات الأسر المنتجة التي تعكس تميزها وتمسكها بالتراث المحلي.

وخلال المهرجان ستقدم الهيئة بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، برنامجًا رمضانيًا مخصصًا لطلبة النادي، بهدف تطوير مهاراتهم وتحفيزهم على إطلاق إبداعاتهم المختلفة، ويتضمن تقديم سلسلة من ورش العمل التفاعلية حول الحرف اليدوية وصناعة العطور والشموع والدخون وتعلم الخط العربي، بإشراف موظفي الهيئة في مختلف أصولها.

من جهة أخرى، تقدم "دبي للثقافة" على مدار الشهر الكريم، النسخة السادسة من مبادرتها الإنسانية "أبطال رمضان"، التي تنظمها بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة "طلبات الإمارات"، حيث تأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تحفيز أفراد المجتمع على المساهمة في دعم العمل الإنساني، ومساندة الأسر المتعففة وحث كافة فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار وطرود المير الرمضاني وثياب العيد، وزكاة الفطر عبر استخدامهم لـ "جمعية أبطال رمضان الافتراضية" على تطبيق "طلبات الإمارات"، ليتم إيصالها بالتنسيق مع طواقم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى المستفيدين منها بشكل آمن وسريع.