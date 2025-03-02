إعادة بناء وجه موزارت لأول مرة منذ 230 عاماً

تمكن فريق من العلماء لأول مرة منذ 230 عاماً من إعادة بناء وجه الموسيقار الشهير، فولفغانغ أماديوس موزارت، باستخدام جمجمة يعتقد أنها تعود إليه، في محاولة لحل اللغز الذي طالما أحاط بمظهره الحقيقي حسب ما ذكرت مواقع إخبارية. ولطالما ظل شكل موزارت غير مؤكد، حيث لم تنج سوى صور قليلة له، أغلبها غير مكتمل أو تعود لطفولته، في حين تم رسم معظم صوره الشهيرة بعد وفاته بفترة طويلة.

وقاد شيشرون مورايس، الخبير في إعادة بناء الوجوه الجنائية، فريقاً دولياً لاستخدام تقنيات حديثة في إعادة تشكيل ملامح موزارت. وأوضح أنه تعرّف على الجمجمة بالصدفة أثناء مشاركته في مشروع آخر، مضيفاً: «نعمل منذ أكثر من عقد على تقريبات الوجه، ونساعد فرق الطب الشرعي في الشرطة، ونقوم بإعادة بناء الشخصيات التاريخية باستمرار».