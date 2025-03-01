هل تجب نية الصيام عن كل يوم أم تكفي النية أول رمضان؟

الجواب وبالله التوفيق:

إذا بدأ رمضان ونوى الإنسان الصوم سواء كانت النية والعزم بقلبه أو تلفظ بها فإن تلك النية تكفي للشهر كله، إلا إذا انقطع صومه لأجل سفر أو مرض أو عذر آخر، فإذا زال العذر وأراد العودة إلى الصيام فإنه يجدد النية. وأما ما سوى ذلك فلا يشترط تجديد النية في كل ليلة.

والأفضل تجديد النية والعزم على الصيام كل ليلة خروجاً من خلاف من أوجب ذلك وهم السادة الشافعية والحنابلة، مستدلين بقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «من لم يبيت النِّيَّة قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ».

ما المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود اللذين ذكرهما القرآن الكريم؟

الجواب وبالله التوفيق:

المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، كما فسره به النبي ﷺ في قصة عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، كما أخرجه مسلم في الصيام حيث قال: «إن وسادك إذاً لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار». وتسمية بياض النهار وسواد الليل خيطاً استعارة حيث شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق، وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود، واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله: من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه، كما قرره العلامة البيضاوي في تفسيره «ص39». والله تعالى أعلم.

المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي