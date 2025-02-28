إطلاق أغنية «ساحر عيني»

أطلقت مؤخراً أغنية «ساحر عيني»، للفنانة إيفا ماضي. والأغنية من كلمات الشاعر عصام شعبان، ومن ألحان مصطفى حامد، حيث تقدم تجربة موسيقية تمزج بين أصالة الطرب المصري والأنغام الغربية الحديثة، ما يجعلها رحلة سمعية مفعمة بالعاطفة والشغف. ويأتي الفيديو الموسيقي للأغنية بأسلوب سينمائي غير مسبوق، حيث يمزج بين العالم الواقعي وعالم حضارة الأهرامات والرموز الهيروغليفية القديمة، وقد تم تنفيذ العمل باستخدام تقنيات CGI والواقع الافتراضي، وتم تصميم المجسمات والشخصيات ثلاثي الأبعاد وبأسلوب يحاكي الواقع، وبمساهمة مجموعة متميزه من المهندسين المبتكرين. والأغنية تمثل التعاون الثاني بين إيفا وشركة اس اس هيليودور الأسترالية، بعد نجاح أغنيتها الخليجية الأولى «يا حبيبي»، التي حققت انتشاراً واسعاً في الوطن العربي.

ويجسد الفيديو كليب وكلمات العمل الصراع بين الحب والقوة والجمال، مستلهماً جمال الحضارة الفرعونية وعظمتها.

وعلّقت إيفا على العمل قائلة إنها تأمل أن تلمس هذه الأغنية قلوب المستمعين، مؤكدة أن كلمه حب ليس مجرد كلمة، بل هي سحر جميل يعكس جوهر الإنسان. وعن تجربة دمج الـCGI والواقع الافتراضي في تصوير الكليب تقول إيفا: سعيدة بهذا الدمج بين الفن والواقع الافتراضي الذي يحملنا إلى عالم الخيال والمتعة وينقلنا إلى تجربة سينمائية فريدة من نوعها، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف استخدام هذه التقنية إلا أن شركه اس اس هيليودور المنتجة للأغنية أصرت على تقديم هذه التجربة التي أسعدتني وأتمنى أن تسعد جمهوري.

وأوضحت شركه اس اس هيليودور الأسترالية، أن القادم أفضل، وهناك الكثير من المفاجآت بانتظار الجمهور العربي، بما في ذلك مجموعة جديدة من الأغنيات، وأصوات جديده وتعاونات مستقبليه قادمة مع نجوم أجانب على مستوى العالم.