مركز جمعة الماجد يضيء على جماليات الخط العربي

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي ينظمه مركز أم القيوين الإبداعي التابع لوزارة الثقافة وتنمية المجتمع، قدمت شيخة عبدالله المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في مركز جمعة الماجد، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «الخط العربي .. زخرفة إسلامية» لطالبات مدرسة فلج المعلا للتعليم الثانوي للبنات.

استهلت الورشة بالتعريف بالخط العربي، مستعرضة تطوراته عبر الحقب التاريخية، إلى جانب تسليط الضوء على أنواعه المختلفة، مثل الخط الكوفي، الرقعة، النسخ، والخط الفارسي، مع تقديم نماذج لكل منها. كما تناولت شيخة المطيري الاستخدامات الجمالية والفنية للخط العربي، سواء في تزيين المساجد والقصور أو توظيفه في المباني الحديثة مثل متحف المستقبل. كما ناقشت أهمية الخط العربي في النقود الإسلامية، ودوره في تزيين قطع الأثاث، ما يعكس أصالته وجمالياته الفنية.

اختتمت الورشة بجلسة تطبيقية، حيث أتيحت الفرصة للطالبات لتجربة كتابة الخط العربي بأنفسهن، ما عزز فهمهن لهذا الفن العريق وأكسبهن مهارات عملية تثري معارفهن الثقافية والفنية.