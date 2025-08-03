زلزال كامشاتكا يتسبب في ثورة بركان كراشينينيكوف الأولى منذ 600 عام

بعد أيام من زلزال هائل بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر، ثار بركان "كراشينينيكوف" في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا ليلة الأحد، وهو ثوران قال علماء إنه يحدث لأول مرة منذ مئات السنين.

وأطلق بركان كراشينينيكوف الرماد إلى ارتفاع 6 كيلومترات في السماء، وفقا لموظفي محمية كرونوتسكي، حيث يقع البركان.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية سحباً كثيفة من الرماد ترتفع فوق البركان.

وكتبت وزارة الطوارئ في كامشاتكا على تطبيق تيليغرام أثناء ثوران البركان أن عمود الرماد ينتشر شرقا من البركان نحو المحيط الهادئ.

وأشارت إلى أنه لا توجد مناطق مأهولة بالسكان على مسار الرماد، ولم يتم تسجيل سقوط رماد في المناطق المأهولة بالسكان.

وصاحب ثوران البركان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ودفع السلطات إلى إصدار تحذير من حدوث موجات مد عالية (تسونامي) لثلاث مناطق من كامشاتكا.

وألغت وزارة خدمات الطوارئ الروسية التحذير من تسونامي في وقت لاحق.وقالت أولغا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامشاتكا لوكالة ريا نوفوسي للأنباء إن "هذا هو أول ثوران مؤكد تاريخيا لبركان كراشينينيكوف خلال 600 عام".