عبدالله بن دلموك: قيم المجتمع الإماراتي جوهرها الأصالة والاحترام المتبادل

ألقى عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محاضرة بعنوان «قيم المجتمع والسنع الإماراتي» في المقر الرئيس لبنك المشرق، بحضور المدير التنفيذي علي إسماعيل آل رحمة، وعلاء الدين الديسي، نائب المدير التنفيذي مدير «المشرق الذهبي»، وعدد كبير من مديري الإدارات والفروع.

تعاون

وتناولت المحاضرة مجموعة من القيم الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع الإماراتي، مثل «التقدير والاحترام»، حيث أكد عبدالله حمدان بن دلموك أن هذه القيم تمثل الأساس الذي يربط بين أفراد المجتمع، ويسهم في تعزيز روح التعاون والانسجام بينهم، كما تحدث عن أهمية «توطيد الروابط الاجتماعية» من خلال تعزيز التواصل بين الأفراد، سواء في الأسرة أو في المجتمع بشكل عام، ما يعزز التلاحم الاجتماعي ويعمق أواصر الأخوة بين الجميع.

علاقات

وأشار إلى أن هذه القيم تتجسد بشكل واضح في الحياة اليومية، بدءاً من العلاقات الشخصية وصولاً إلى العلاقات المهنية. وأكد أن قيم المجتمع الإماراتي تقوم على أسس راسخة من الأصالة والاحترام المتبادل، والتي تشكل حجر الزاوية لثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف أن المجتمع الإماراتي يتميز بقيم كثيرة وكلها تشكل جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية.

كنز

واتخذ بن دلموك من المثل الإماراتي القائل «المذهب ذهب والمعاني حروف» مثالاً للمحور الأخير من محاضرته، حيث اعتبر أن المذهب هو المخزون الأساسي من عادات وقيم المجتمع الإماراتي الأصيل التي تعتبر بمثابة كنز لا يجب التفريط فيه، بحيث تكون ممارساتنا وسلوكنا في المجتمع انعكاساً لهذه القيم، وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يزيدنا ازدهاراً وتقدماً.