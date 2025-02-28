مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي بالفائزين في جائزة «فضاءات من نور للتصوير الضوئي»

أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير أسماء الفائزين في الدورة الثامنة لجائزة «فضاءات من نور للتصوير الضوئي»، التي نظمت تحت شعار «السلام»، وذلك خلال حفل أقيم في جامع الشيخ زايد الكبير، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ومختلف فئات المجتمع.

وقدم معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير راعي الحفل، الجوائز والدروع التذكارية للفائزين، الذين يمثلون تسع دول، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، وجمهورية السودان، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية كينيا، وجمهورية الفلبين، وجمهورية الهند، وذلك في فئات الجائزة الأربع، والتي بلغت قيمة جوائزها 850 ألف درهم.

وجسدت الجائزة على مدار مواسمها الثمانية الماضية رؤية المركز في مد جسور التواصل والتقارب، وبث المفاهيم الإنسانية العليا، انطلاقاً من إيمانه بالصورة كونها لغة مشتركة، تصل بعمق تأثيرها إلى العالم بمختلف ثقافاته وفئاته.

وجاء اختيار «السـلام» شعاراً للجائزة في موسمها الثامن، ليعبر عن جوهر السلام بقوالب بصرية ذات تأثير أكثر عمقاً في بث رسالة الجامع الحضارية، التي يواكب من خلالها الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ترسيخ «السلام» أسلوباً يتعايش في ظل مفاهيمه الجميع.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: جسدت «جائزة فضاءات من نور للتصوير الضوئي» منذ موسمها الأول رسالة المركز في نشر قيم السلام والتسامح والتعايش من خلال توظيف الصورة؛ لعمق تأثيرها وسهولة وصول مضمونها للجميع مهما تعددت لغاتهم وثقافاتهم؛ لذا عمل المركز على تشجيع المبدعين والفنانين من مختلف دول العالم، لتقديم رؤاهم الفنية حول السلام والتسامح والتعايش والاحترام المتبادل، الأمر الذي أكسب الجائزة مكانة عالمية مرموقة، وأتاح لها تحقيق نتاج ثري، يتسم بعمق مضمونه الحضاري. وفاز بالجائزة الكبرى عن الفئة الرئيسية، التي جاءت بعنوان «جوامع ومساجد»، المصور أنفار عبدالجبار من جمهورية الهند، أما المركز الثاني في هذه الفئة فكان من نصيب وائل آنسي من جمهورية مصر.

وعلى هامش الحفل أقام المركز معرضاً للصور الفائزة في الموسم الثامن للجائزة، إضافة إلى عرض عدد من الصور المتميزة والأعمال الفنية المقدمة من المشاركين في الجائزة.