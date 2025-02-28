76 عملاً في «كلمات تهوى الجمال» بـ«العويس الثقافية»

انطلقت، أول من أمس في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، فعاليات المعرض التشكيلي «كلمات تهوى الجمال»، المستوحى من أشعار الشاعر الراحل سلطان العويس، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على ولادته.

ووسط حضور عشرات الفنانين والمثقفين والمهتمين، قص الأديب عبدالغفار حسين، عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الشريط الحريري للمعرض، يرافقه عبدالحميد أحمد، الأمين العام للمؤسسة، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس الأمناء. وتجوّلوا في أروقة المعرض الذي ضم 76 عملاً فنياً لـ56 فناناً من الإمارات والوطن العربي والعالم، حيث تنوعت الأعمال بين الخط العربي، واللوحات الزيتية والمائية، والمنحوتات، والتكوينات الفنية.

استوحت جميع الأعمال المشاركة في المعرض موضوعاتها من الشاعر سلطان العويس، حيث تجلّت في الأعمال النحتية والتشكيلية ملامح من حياة الشاعر وأفكاره وقيمه الوطنية. أما في لوحات الخط والزخارف، فقد حضرت أبيات شعرية ذاع صيتها لسلطان العويس، تحوّلت إلى أيقونات فنية ملوّنة ومذهّبة، عكست الفهم العميق للفنانين لمعاني شعره، سواء على المستوى الوجداني أو الوطني أو الاجتماعي.

ومن المشاركين في المعرض: إحسان الخطيب، أحمد العوضي، أمير فلسفي، باسم الساير، بشير بشير، تاج السر حسن، جورج صبحي، حاكم غناء، حسام أحمد عبد الوهاب، خلود الجابري، خليفة الشيمي، داوود بكتاش، رحاب صيدم، سالم الجنيبي، سامي مكارم، سعد تويج، سلمى المري، شهاب الكعبي، صاواش جويك، صلاح شيرزاد، طلال معلا، عباس أخوين، عبدالجبار ويس، عبدالقادر الريس، عبدالقادر المبارك، عبير عيسى آدم، عثمان أوزجاي، عقيل أحمد، علي شيرازي، علي الزويلف، عمر عزت هبرة، عمران علي البلوشي، غلام أميرخاني، فاروق الحداد، فاطمة الحمادي، كريم الدوسري، كلثم بالسلاح، ماجدة نصر الدين، مجدي الكفراوي، محسن عبادي، محمد النوري، محمد أوزجاي، محمد عيسى، وغيرهم.

يأتي هذا المعرض في إطار احتفالات مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بمئوية الشاعر (1925–2025)، حيث تنظم المؤسسة فعاليات ثقافية طيلة العام احتفاءً بمنجزه الأدبي وإرثه الإنساني. وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» قد اعتمدت العام الجاري عاماً ثقافياً عالمياً للاحتفال بشاعر الحب والجمال والعذوبة، سلطان بن علي العويس.