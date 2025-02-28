«الناشرين الإماراتيين» تنتخب مجلس إدارة جديداً

عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعها العمومي العادي لعام 2024، وهو التجمع السنوي الأكبر للناشرين في دولة الإمارات بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للجمعية والأعضاء من الناشرين، إلى جانب الخبراء وصناع القرار في قطاع النشر.

واستهل الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، على جهودها الفاعلة في الارتقاء بصناعة النشر في الإمارات ودعمها اللامحدود للعاملين في هذا القطاع الحيوي، ثم ناقش الاجتماع التقرير السنوي، وتم خلاله اعتماد الميزانية واستعراض الخطط المستقبلية، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الإنجازات المحقَّقة خلال العام الماضي، كما شهد الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة 2025 - 2027.

وتنافس على عضوية المجلس 9 مرشحين لشغل خمسة مقاعد، وأسفرت نتائج التصويت عن فوز الكاتبة والناشرة الإماراتية أميرة علي بوكدرة بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وهي شريك مؤسس في مكتبة ومنشورات «غاف»، وجرى خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد توزيع الحقائب الإدارية، حيث شغل عبدالله الشرهان منصب نائب رئيس الجمعية، وفاطمة الخطيب أميناً للسر وعضواً، ومحمد بن حاتم عضواً، وحمدة البلوشي أميناً للصندوق وعضواً.