«دبي للثقافة» تحصل على الاعتماد الدولي في الاستشراف المؤسسي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن حصولها على شهادة اعتماد المستوى الثاني «مستوى التمكن» في استشراف المستقبل المؤسسي من المعهد العالمي لإدارة الابتكار «GIMI»، الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له، وهو ما يمثل إنجازاً لافتاً يعكس التزام الهيئة بالابتكار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى تبني نهج استراتيجي، يعتمد على تحليل البيانات واتجاهات المستقبل، ما يمكن الهيئة من تطوير سياسات ثقافية، تتميز بالمرونة والاستدامة، ويعزز مكانتها بين أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في تطبيق منهجيات الاستشراف المستقبلي.

وتمكنت الهيئة من الحصول على هذا الاعتماد بالشراكة مع شركة «سيا بارتنرز»، بعد نجاحها في اجتياز عمليات تقييم خبراء المعهد العالمي، وتوثيق الممارسات التي تطبقها الهيئة في مشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الثقافي والفني، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع، ما يؤكد التزامها بتشكيل مستقبل القطاعات الثقافية والإبداعية في دبي، حيث تواصل «دبي للثقافة» بذل جهودها لتعزيز قدراتها الابتكارية، وتنفيذ استراتيجيات متنوعة، تنسجم مع أهداف «أجندة دبي الاقتصادية» (D33) الهادفة إلى إطلاق مشاريع مبتكرة تدفع عجلة نمو دبي الاقتصادي، وترسخ موقع الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وبهذه المناسبة، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتبني الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجيتها.

وقالت: «يمثل حصول «دبي للثقافة» على شهادة اعتماد المستوى الثاني «مستوى التمكن» خطوة مهمة تدعم جهودها في استشراف المستقبل، وتطوير حلول استباقية قادرة على دعم نمو المنظومة الثقافية والإبداعية في دبي، وتضمن استدامتها»، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى عبر برامجها ومبادراتها المتنوعة إلى تعزيز روح الابتكار لدى أعضاء المجتمع الإبداعي في دبي، وتحفيزهم على إطلاق مشاريع مبتكرة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.