مكتبة محمد بن راشد تحتضن إطلاق منصة «منطق»

في خطوة جديدة لتعزيز المحتوى الرقمي الإماراتي، استضافت مكتبة محمد بن راشد، حفل إطلاق منصة «منطق» التابعة لدار «كتّاب» للنشر، وتحت شعار «اصنع كلماتك»، والتي تهدف إلى تقديم منصة إبداعية جديدة للكتاب والمبدعين الإماراتيين، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المكتبة ونخبة من الكتاب والإعلاميين الإماراتيين الذين أبدوا دعمهم الكبير لهذه المبادرة.

وقدمت الحفل الإعلامية الإماراتية فاطمة الحمادي، مستعرضة أهم البرامج التي تضمها المنصة.

وتحدّث الكاتب والناشر جمال الشحي، المؤسس والمدير العام لدار «كتّاب»، ومؤسس منصة «منطق» عن التغيرات الكبيرة في الإعلام والمحتوى، مشيراً إلى أن العالم أصبح في «زمن اللحظة»، حيث الخبر يلاحقنا في كل مكان.

وأكد أن منصات الإعلام الرقمية تقدم فرصاً جديدة، ولكن هناك تحديات كبيرة في مجال المحتوى، مشدداً على ضرورة وجود مساحة للمبدع الإماراتي.

وتابع إن «منطق»، منصة تبرز الهوية الإماراتية، وتمنح المواهب المحلية الفرصة لتقديم محتوى هادف ومؤثر، مشيراً إلى أن دار «كتّاب» للنشر، التي تمتلك خبرة طويلة في صناعة المحتوى، تقدم حلولاً حديثة للمواهب الإماراتية، مع التركيز على تقديم محتوى يليق بمكانة الإمارات ورسالتها.

وأشاد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بالمبادرة، مشدداً على أهمية الثقافة العامة لمقدم المحتوى الإعلامي الذي يسعى إلى التميز، وإلمامه بالمواضيع التي يطرحها، للخروج من قوالب الأسئلة المعلّبة، واكتساب ثقة واحترام الجمهور، وتفادي الأخطاء.