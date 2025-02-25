«ملتقى المكتبات الطبية» يناقش الابتكار في الخدمات الصحية والمعلوماتية

انطلقت فعاليات ملتقى المكتبات الطبية الثاني بجامعة الشارقة، الذي تنظمه جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع جمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج العربي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.

ناقش الملتقى خلال جلساته أبرز التطورات البحثية والتقنية في مجال المكتبات الطبية وخدمات المعلومات الصحية، حيث شملت الجلسات موضوعات متنوعة، منها: «التطبيقات الذكية في المكتبات الطبية وخدمات المعلومات الصحية»، إضافة إلى جلسة بعنوان «التطورات البحثية والتقنية واتجاهات متجددة»، التي تناولت أحدث المستجدات في تكنولوجيا المعلومات الصحية والبحث العلمي.

وأكد الدكتور حسن السريحي، رئيس جمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج العربي، أهمية الملتقى في تعزيز دور المكتبات الطبية في توفير المعلومات الدقيقة والدعم البحثي للقطاع الصحي، مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية تفرض على المكتبات ضرورة تبني حلول ذكية تواكب احتياجات الباحثين والمتخصصين في المجال الطبي.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالله الجفيتي، من جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، على أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصحية، مشيراً إلى أن المكتبات الطبية تلعب دوراً جوهرياً في دعم اتخاذ القرارات السريرية من خلال توفير مصادر معلومات موثوقة للممارسين الصحيين.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عصام الدين عجمي، نائب مدير الجامعة لشؤون الفاعلية المؤسسية والاعتماد بجامعة الشارقة، أن الجامعة تحرص على استضافة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع كفاءة البحث العلمي والعملية التعليمية ومخرجات التعلم وتعزيز جودة المعلومات الصحية، مشيراً إلى أن التحولات الرقمية الحديثة تفرض تحديات وفرصاً جديدة تتطلب تبني استراتيجيات مبتكرة في إدارة المعلومات والمعرفة المتعلقة بالبرامج والممارسات الطبية.