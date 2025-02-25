«دبي للثقافة» تثري سجلها بشهادة «الأيزو» في نظام إدارة الابتكار

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن حصولها على شهادة المواصفات القياسية الدولية «أيزو» في «نظام إدارة الابتكار» (ISO 56001:2024) لتكون بذلك أول جهة حكومية في العالم تحصل على هذه المواصفة عبر «LRQA» التي تم استحداثها خلال الربع الأخير من العام الماضي، بهدف توفير إطار منظم للمؤسسات لتحفيزها على تأسيس وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الابتكار لديها، ما يعكس سعي الهيئة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تمكين قطاع الثقافة والفنون، ودعم مشهد دبي الإبداعي، وهو ما يتماشى مع مبادرة «الإمارات تبتكر 2025»، ويعزز دور الهيئة في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في القطاع الحكومي.

واستحقت «دبي للثقافة» هذه الشهادة بعد نجاحها في تبني نهج منظم لتعزيز الابتكار ونشر ثقافة التكيف والاستجابة، ما يُمكنها من مواجهة التحديات الناشئة واستغلال الفرص بكفاءة عالية، والعمل على إيجاد حلول مؤثرة تُسهم في تطوير وإدارة واستدامة المشاريع الإبداعية التي تتماشى مع أهدافها المؤسسية.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حرص الهيئة على تبنّي أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الابتكار، والعمل على تطوير كفاءة الأداء، وتحقيق تطلعات دبي ورؤاها الطموحة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في القطاع الثقافي والإبداعي، وقالت: «يعكس حصول الهيئة على هذه الشهادة، بالتزامن مع مبادرة «الإمارات تبتكر 2025»، حجم الجهود التي تبذلها لرفع تنافسيتها في القطاع، وتمكين طواقم عملها وتحفيز روح الابتكار لديهم، إلى جانب رفع مستوى جودة خدماتها وعملياتها الإدارية، وتحسين منظومة عملها المؤسسي وفقاً لأعلى المعايير العالمية».