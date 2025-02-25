«أنا كما أرى نفسي» تعزز مهارات الكتابة

في إطار احتفائها بمرور مئة عام على تأسيسها، تستعد «مكتبات الشارقة» لتنظيم مسابقة في كتابة السيرة الذاتية المصغَّرة تحت عنوان: «أنا كما أرى نفسي»، في الفترة من 3 وحتى 6 مارس المقبل، وبالتزامن مع «شهر القراءة الوطني» في دولة الإمارات، وتستهدف الفعالية المخصصة لليافعين (12 - 18 سنة)، تعزيز مهاراتهم في كتابة السيرة الذاتية، وتحفيزهم على التعبير عن أنفسهم بأسلوب إبداعي يبرز شخصياتهم ورؤيتهم للعالم من حولهم.

وتتضمن المسابقة توزيع جوائز نقدية على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لتحفيزهم على الاستمرار في رحلة الكتابة.

وحرصاً على تقديم تجربة متكاملة، يخضع المشاركون لتدريب مكثَّف تحت إشراف نخبة من الكتّاب المتمرسين، عبر ورش عمل تُقام في الشارقة، وكلباء، ودبا الحصن، إلى جانب جلسة افتراضية في اليوم الرابع عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم).

وتمثل الفعالية فرصة مثالية للمواهب الشابة للارتقاء بأساليبهم الكتابية واكتساب خبرات في عالم الأدب.

وفي تعليقها على المبادرة، أكدت إيمان أبو شليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة، أن مسابقة «أنا كما أرى نفسي» وورش العمل المصاحبة لها، تأتي في إطار إيمان مكتبات الشارقة بأن الأطفال والناشئين يمتلكون طاقة إبداعية غير محدودة، تحتاج إلى بيئة محفزة، وأدوات تدريبية تصقلها وتوجهها نحو مسارات تعزز من وعيهم بذواتهم وقدرتهم على التعبير عن أفكارهم.