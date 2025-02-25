بيت الفلسفة بالفجيرة يختتم «المدرسة الشتوية»

اختتم بيت الفلسفة في الفجيرة، الدورة الأولى من مدرسة الفجيرة الشتويّة، تحت عنوان «فلسفة المثاقفة» في مقرّه الرّئيسيّ في الفجيرة، وذلك بالتّعاون مع جامعة ألدو مورو باري الإيطالية، تحت عنوان: «مقاربات المُثاقفة في الفلسفة: التحدّيات البحثيّة والتدريسيّة».

وشملت الفعاليّة الفكريّة إسهامات تعليميّة من قِبل مجموعة من أساتذة الفلسفة الجامعيّين من الصّين وتايلاند وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، كما شهدت مشاركة طلّاب الفلسفة، ممّن لا يزالون في مرحلة الإجازة أو طلّاب الدّراسات العليا، من الإمارات، والسّعودية، والكويت، والصّين، وتايلاند، وإيطاليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

وتم تنظيم جلسات المدرسة الشتويّة يومياً، وتضمنت محاضرات رئيسية، تلتها ورشات عمل نقاشيّة مكثّفة.

وأكدّ مدير بيت الفلسفة أحمد السّماحي أنّ مدرسة الفجيرة الشّتويّة تأتي نتاج جهد وتعاون مستمر مع اتّحاد الجمعيّات الفلسفيّة العالميّة، ولا سيّما مع الكونغرس العالميّ للفلسفة.