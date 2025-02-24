«إكسبوجر» يكرّم الفائزين بـ«المصور الصحافي المستقل» و«عدسة العالم»

كرّم المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2025»، في نسخته التاسعة، الفائزين بجائزتي «المصور الصحافي المستقل» و«عدسة العالم»، احتفاءً بأفضل الأعمال في مجال التصوير الصحافي والسرد البصري العالمي.

وفاز بالمركز الأول في جائزة «المصور الصحافي المستقل» المصور الفلسطيني ساهر الغورة، فيما تم تكريم 12 مصوراً ومصورة ضمن برنامج «عدسة العالم»، الذي يبرز رؤى إبداعية لمصورين من مختلف القارات.

وسلم طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الجوائز للفائزين، بحضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والفنانين ومحبي التصوير.

وجاء اختيار الفائزين ساهر الغورة والفلسطيني مصطفى حسونة من قائمة قصيرة ضمت سبعة مصورين تأهلوا للمرحلة النهائية من بين مئات المشاركات في جائزة «المصور الصحافي المستقل» من مختلف دول العالم.

وحصل ساهر الغورة على الجائزة عن مشروعه «لا مهرب لنا»، الذي يوثق مشاهد بصرية مؤثرة تعكس تداعيات الحرب في غزة، فيما جاء المصور الفلسطيني مصطفى حسونة في المركز الثاني.