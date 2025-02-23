بيع سجن في مزاد

بيع في المزاد سجن شهير، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بهدف تحويله إلى فندق ومطاعم ومتحف ومساحات لمعارض فنية، على ما أعلن مالكه الجديد. ويقع المجمع المبني من الطوب الأحمر، ويحمل اسم «كريستي» («الصليب»)، وسط سان بطرسبورغ، وبيع بـ12.56 مليون دولار، لشركة التطوير العقارية الروسية «كاي في سي».

ووعدت «كاي في سي» في بيان بإضفاء «حياة جديدة» على المبنى، من خلال إنشاء متحف «سيحتفظ بذاكرة كريستي وتاريخه»، وفندق ومطاعم ومعارض، مشيرة إلى أنه سيكون «أحد أكثر مشاريع البناء طموحاً في سانت بطرسبورغ».

بُني سجن «كريستي» على ضفة نهر نيفا في نهاية القرن التاسع عشر، وقد حبس فيه عدد من الشخصيات التاريخية، بينها ليون تروتسكي، والمارشال السوفييتي كونستانتين روكوسوفسكي، والشاعران جوزف برودسكي وأوسيب ماندلشتام، والمؤرخ ليف غوميليف نجل الشاعرة أنّا أخماتوفا.