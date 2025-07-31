829 كيلومتراً أطول ومضة برق في التاريخ

اعتمدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الخميس رقما قياسيا جديدا لأطول ومضة برق بلغ طولها 829 كيلومترا في منطقة السهول الكبرى بالولايات المتحدة.

ورُصدت هذه الومضة البالغة الطول في 22أكتوبر 2017، خلال عاصفة رعدية شديدة.

وأوضحت المنظمة في بيان أنها "امتدت من شرق تكساس إلى ضواحي كانساس سيتي، وغطت مسافة تعادل المسافة بين مدينتي باريس والبندقية الأوروبيتين".

وصادقت على الرقم القياسي الجديد لجنة من 11 خبيرا موجودين في الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا وإسبانيا ونيبال وإسرائيل.وكان الرقم القياسي السابق البالغ 768 كيلومترا، والذي رُصد أيضا في الولايات المتحدة، سُجّل بين ولايتي ميسيسيبي وتكساس في 29 أبريل 2020، واعتُمِدَ عام 2022.

ويبلغ هامش الخطأ في هذه السجلات 8 كيلومترات زيادةً أو نقصانا.وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ومضة البرق التي اعتُمِدَت الخميس "لم تُرصد خلال التحليل الأولي للعاصفة عام 2017، بل اكتُشِفَت خلال إعادة تقييم".وأضافت المنظمة أن هذه الظاهرة كانت "إحدى أولى العواصف التي جمع خلالها القمر الصناعي الثابت للاستكشاف البيئي "غوز-16" (GOES-16) التابع للإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي بيانات عن "الومضات الضخمة"، أي تلك التي تتسم بطول مكاني وزماني كبير

.ووفقا لسجلات الأرقام القياسية المرتبطة بالبرق التي صادقت عليها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن أطول مدة لوميض برقيٍّ هي 17,102 ثانية (18يونيو 2020 في الأوروغواي وشمال الأرجنتين)، وأشدُّ ضربةٍ برق مباشرةٍ فتكا قتلت 21 شخصا كانوا يحتمون في كوخ (1975 في زيمبابوي)، وكان التأثير غير المباشر الأكثر تدميرا هو تسرب الوقود المشتعل بعد اصطدامه بمستودع، مما أسفر عن مقتل 469 شخصا