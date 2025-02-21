سلطان بن أحمد يشهد انطلاق النسخة التاسعة من «إكسبوجر»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، انطلاق النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، في منطقة الجادة بالشارقة، والذي يستمر حتى 26 فبراير الجاري، بمشاركة 420 مصوراً وصانع أفلام وخبير في صناعة التصوير من 48 دولة، تحت شعار «لا شيء أكبر من الصورة».

استهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ألقى بعدها طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، كلمةً أشار فيها إلى الدور المحوري للصورة في توثيق الحقيقة وإيصال المشاعر الإنسانية، وارتباط البشر بها كفنٍ بصري مدهش منذ زمنٍ بعيد.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة، والحضور عرضاً مرئياً سلّط الضوء على قوة الصورة في توثيق الواقع والتأثير على الوعي الإنساني، وذلك عبرٍ سردٍ قارن في الرؤية بين الصورة والحياة، حيث تشكل (البكسلات) الوحدة الأساسية لكل صورة، تماماً كما تُمثّل الخلايا الوحدة الأساسية لكل كائنٍ حي، ومن خلال هذا الترابط، يبرز الفيلم تناغم التفاصيل الصغيرة التي تصنع الصورة الكاملة، سواء في الفن أو الطبيعة، وكيف يسهم كلاهما في إبراز جمال الحياة.

وتخلّل عرض الفيلم فقرة استعراضية جمعت بين الأداء الشعري والغنائي، ما أضفى بعداً فنياً تفاعلياً على التجربة، حيث تداخلت المشاهد السينمائية مع الاستعراض الحيّ المباشر من مجموعة من الراقصين على الأرض بمصاحبة الموسيقى وأنشودة مغناه تجسّد أهمية الصورة باعتبارها مرسال الضوء والظلّال التي تنقل رسالة إنسانية من دون كلام، تعزّز من التواصل العالمي.

واحتفى العرض بدور الصورة في إحداث التغيير وإلهام العالم، كما عكس العرض قِيَم الشارقة المرتكزة على المعرفة والثقافة، مسلطاً الضوء على أهمية الفنون في إثراء المشهد الثقافي للإمارة.