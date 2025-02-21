القرية العالمية تجسّد مظاهر البهجة بقرب حلول شهر رمضان

احتفلت القرية العالمية، بالتقليد الإماراتي العريق «حق الليلة» من خلال فعالية أُقيمت للمرّة الأولى أسعدَت الضيوف وحازت على الكثير من التفاعل، بحيث اجتمعت العائلات والأطفال لتدشين تجربة ثقافية متميّزة تعكس التراث الإماراتي الأصيل، وقيم شهر رمضان الفضيل من الترابط والعطاء والألفة.

وقد استمتع الضيوف بكافة أعمارهم على مدار أربعة أيام بتجربة استثنائية ضمن أجواء تراثية أصيلة، تضمّنت ورشاً فنيةً مستوحاة من التراث وتوزيع الحلويات في أكياس مزيّنة من وحي المناسبة، بالإضافة إلى حضور شخصيات القرية العالمية الترفيهية للفعالية.

وتزيّنت الاحتفالية بديكورات وزينة تقليدية وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك ،شملت سعف النخيل، والحُصُر المنسوجة، والفوانيس المسمّاة «بالفنر»، والجلسات الشعبيّة، مما أضفى لمسة من عبق التراث أخذت الضيوف في تجربة غامرة ذكّرتهم في الماضي.

وبالنسبة لشخصيات القرية العالمية الترفيهية «الرحّالة»، فقد حظي ضيوف الوجهة من الأطفال بفرصة لقائهم وأخذ الصور التذكارية معهم، كما تمكّنوا من الحصول على أكياس هدايا مميزة عند زيارتهم للخيم المنصوبة بشكل مجالس، بحيث ناولتهم السيدات المتواجدات فيها توزيعات الحلوى، وقد وفّرت القرية العالمية للأطفال أيضاً فرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال ورش الفنون والألعاب التقليدية، في نشاط يعزّز قيمة التقاليد الإماراتية العريقة.