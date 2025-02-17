كواكب أبنيتها ومرافقها المستقبلية من الألماس

تشير دراسات إلى أن بعض الكواكب مثل نبتون تحتوي على كميات هائلة من الألماس، فهل من الممكن استعمال هذا الألماس ليكون مادة أولية للبناء على كواكب مجموعتنا الشمسية في المستقبل؟



وقال العالم والخبير في هيئة المبادرة التكنولوجية الروسية، ميخائيل تشارني: «نبتون وأورانوس كوكبان غازيان، يتكون الغلاف الجوي لهما من الهيدروجين والهيليوم مع خليط من الميثان. ويعتقد العلماء أن أمطار الألماس تحدث على هذه الكواكب بسبب تحول الكربون في أعماقها إلى ألماس، ويمكن أن تتكون الأحجار الكريمة أيضاً في المناطق الداخلية من كوكبي المشتري وزحل..

الألماس الموجود في تلك الكواكب يمكن الاستفادة منه مستقبلاً كمادة لبناء المرافق والمنشآت على كواكب مجاورة للأرض»، حسب ما ذكرت وكالة «تاس».

