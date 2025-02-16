بدور القاسمي تفتتح النسخة الـ25 من «اليوم العالمي»

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، أول من أمس، النسخة الـ25 من مهرجانها الثقافي السنوي «اليوم العالمي» تحت شعار «جسور بين الثقافات: بناء المجتمعات».

واحتفى هذا الحدث السنوي على مدى يومين بتنوع الثقافات والتقاليد عبر مجموعة من الفعاليات الفلكلورية والعروض الفنية التي تستقطب طلبة الجامعة وأعضاء هيئتيها التدريسية والإدارية والزوار.

ويأتي تنظيم المهرجان هذا العام تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع» مسلطاً الضوء على الدور التحويلي للتبادل الثقافي في تعزيز الفهم المتبادل، وترسيخ قيم الشمولية والانتماء العميق التي تعد قيماً جوهرية في رؤية الإمارات من أجل مجتمع موحّد ومتنوّع ومزدهر.

وشهد المهرجان مشاركة 36 نادياً ثقافياً بزيادة 25 % عن العام الماضي، ما أتاح للزوار فرصة التفاعل مع تجارب ثقافية عبر أجنحة متنوعة وعروض حية وأنشطة تفاعلية سلطت الضوء على مجتمع الجامعة المتنوع والذي يضم أكثر من 90 جنسية.

وقالت شيماء بن طليعة، نائب مدير الجامعة للتجربة الطلابية، إن اليوم العالمي يجسد روح الجامعة الأمريكية في الشارقة التي تجمع مختلف الثقافات للاحتفاء بالتنوع والتعلم من بعضنا البعض وبناء روابط مستدامة. ويتميز «اليوم العالمي» في الجامعة الأمريكية في الشارقة بالعروض الثقافية التي يقيمها الطلبة، معبرين عن ثقافات بلدانهم وعرضها بأفضل أسلوب ممكن، فضلاً عن المأكولات الشهية من مختلف أنحاء العالم، كما يتيح فرصة لقاء زوار من خارج الجامعة لتعريفهم بها وبثقافاتها المختلفة.

وتعكس الجامعة الأمريكية في الشارقة تنوعاً ثقافياً باحتضانها نحو 90 جنسية ممثلة في طلبتها ضمن مجتمع مبني على أسس من التسامح والتواصل، وهو ما يعزز أهمية تقدير الاختلافات الثقافية والدينية، وكيفية تأثيرها على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.