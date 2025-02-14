تعاون بين «مكتبات الشارقة» و«الجامعة القاسمية»

أبرمت «مكتبات الشارقة العامة» التابعة لـ«هيئة الشارقة للكتاب» مذكرة تفاهم مع «الجامعة القاسمية»، استهدفت وضع إطار فعال لترسيخ علاقات التعاون بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدّم قيمة مضافة للمنظومة التعليمية، ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتيهما وضمان رضا المتعاملين من القراء والطلاب والكوادر التعليمية وجميع أفراد المجتمع.

وتسعى المذكرة إلى تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتحسين الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات المكتبية، وتعزيز العائد على المجتمع، إلى جانب تنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل المباشر بين الطرفين، وتنظيم الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل المشتركة لجميع الفئات المستهدفة.

وقالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة: «تجسد المذكرة إيماننا بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين مختلف المؤسسات وضرورة تكامل مبادراتها وبرامجها الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة».