معرض "الروح .. مسارات السكون" يظهر طاقة الألوان الكامنة

يواصل معرض "الروح .. مسارات السكون" الذي تنظمه "خولة للفن والثقافة" بمقرها في العاصمة أبوظبي، للفنان مجدي الكفراوي، ويستمر حتى 25 فبراير الجاري، استقبال الزوار لاستكشاف أسرار الأعمال الفنية المعروضة التي تختلط بها الألوان بحركات الفرشاة وسيولة اللون على المساحة وتحمل طاقة كامنة داخل كل لون على حدة.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الفن يمثل لغة مشتركة بين الشعوب والثقافات، وإن "خولة للفن والثقافة" يسعى دائمًا لتوفير بيئة إبداعية تنمّي الوعي الفني لدى الجمهور وتفتح أبواب التفاعل بين الفنانين والزوار، مؤكدة الالتزام بتوفير الدعم الكامل للفنانين المحليين والدوليين، ليتمكنوا من تقديم أعمالهم المبتكرة التي تسهم في إثراء المشهد الفني في دولة الإمارات.

وأضافت أن معرض "الروح .. مسارات السكون" ليس فقط منصة لعرض الأعمال الفنية، بل هو دعوة لاستكشاف أعمق مفاهيم اللون والطاقة وتأثيراتها على أحاسيس الإنسان، مردفة: "نسعى من خلال هذا المعرض إلى تقديم تجربة فنية تفتح آفاقًا جديدة لمعرفة تأثيرات الألوان ليس فقط على البصر بل على المشاعر أيضًا ليعكس بذلك تنوعًا ثقافيًا وعمقًا إنسانيًا".

وقالت ريان حقي، مديرة "خولة للفن و الثقافة" لـ"وام"، إن المعرض يمثل حوارا بين الشكل والصورة والألوان التي تتلاعب في اللوحات فكل لون يعطي طاقة مختلفة عن اللون الآخر، مشيرة إلى أن لوحات الفنان الكفراوي تظهر لونا واحدا لكنها تظهر أشكالا وأحاسيس مختلفة وذلك من خلال تلاعبه بدرجات اللون الفاتحة والغامقة، كما تعطي كل شخصية من الشخصيات المصورة في اللوحة طاقة معينة وفق اللون وهذه طريقة رسم مختلفة عن الطرق التقليدية وهي ما تميز الفنان عن غيره من الفنانين.

من جانبه أشار الفنان مجدي الكفراوي، إلى تعدد مشاركاته مع "خولة للفن و الثقافة"، وقال إنه يتناول في هذا المعرض الشخصي قوة اللون ضمن إطار بصري مع التركيز على أماكن الطاقة في جسم الإنسان ورصد أحاسيسه وانفعالاته من حيث الفرح والحزن، موضحا أن اللوحات تركز على 7 ألوان أساسية وهي ألوان ترتبط بالثقافات والديانات المختلفة.