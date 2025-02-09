انطلاق معرض «فن أم القيوين 2025»

تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، شهد الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، انطلاق النسخة الرابعة من معرض «فن أم القيوين 2025»، الذي ينظم بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار في أم القيوين وجمعية الإمارات للطبيعة، في قلب محمية أم القيوين للقرم.

يجسد المعرض التزام الإمارة بتعزيز الثقافة وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية من خلال دمج الفنون مع المبادرات البيئية، بهدف إلهام المجتمع ونشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكد الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا أن معرض «فن أم القيوين 2025» يعكس الرؤية الطموحة للإمارة في تحقيق توازن بين التطور الحضاري والحفاظ على البيئة الطبيعية.