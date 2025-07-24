تفاصيل جديدة حول قضية وفاة نجم "فريندز" ماثيو بيري

أقرّ الطبيب المشتبه به في استغلال إدمان نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري مادة الكيتامين قبل وفاة الممثل بجرعة زائدة عام 2023 بالذنب رسميا الأربعاء في محكمة بلوس أنجلوس.

ويواجه الطبيب الرئيسي الملاحق في القضية سلفادور بلاسينسيا أربع تهم تتعلق بتوزيع الكيتامين، وقد أقرّ بالذنب فيها.

ويواجه بلاسينسيا عقوبة تصل إلى السجن 40 عاما، وحُدّد 3 ديسمبر موعدا للنطق بالحكم.

واعترف طبيب ثانٍ من لوس أنجلوس هو مارك تشافيز (54 عاما) بالمساعدة بشكل غير قانوني في توفير الكيتامين للممثل، ويواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وصدمت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في أكتوبر 2023، محبي مسلسل "فريندز"، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليوود.

وكان الممثل تحدث علنا عن مشكلاته مع الإدمان، وهو دأب على تناول الكيتامين تحت إشراف متخصصين كجزء من جلسات علاج الاكتئاب. لكن استخدام هذا المخدّر القانوني يُحوَّر أحيانا لأغراض التحفيز أو الترفيه، وقد وقع الممثل مجددا في دوامة الإدمان في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفدرالي.

ودفعت هذه الانتكاسة بالممثل إلى الوقوع فريسة لأطباء "عديمي الضمير"، بحسب السلطات.

ويُشتبه في أن الطبيب سلفادور بلاسينسيا أدّى دورا رئيسيا في هذه القضية، مع أنه لم يُزوّد الممثل الكيتامين الذي قتله.

وأظهر التحقيق أنه تولى تنظيم "استغلال" الممثل المريض.

ووقع المحققون على رسالة نصية كتبها بلاسينسيا في سبتمبر 2023، جاء فيها "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه".

وأعلنت النيابة العامة الفدرالية في ولاية كاليفورنيا أن بلاسينسيا وافق على اتفاق إقرار بالذنب. وينص اتفاق الإقرار بالذنب الذي نشرته النيابة العامة على أن بلاسينسيا كان يحصل على الكيتامين من الدكتور تشافيز وكان يذهب بنفسه إلى منزل ماثيو بيري لحقنه بالمادة أو تزويد مساعد النجم إياها. وفي المجمل، أعطى بلاسينسيا الممثل "20 قارورة" من الكيتامين على مدار أسبوعين في خريف عام 2023، وفقًا للنيابة العامة.

وسبق للسلطات أن أوضحت أن عبوات الكيتامين لم تكن تكلّف الأطباء سوى 12 دولارا، كانوا يبيعونها للممثل بمبلغ "2000 دولار".

وأكدت وكيلة الدفاع عن بلاسينسيا المحامية كارين غولدستين في بيان يوم الأربعاء أن الطبيب "يشعر بندم عميق" و"يعتزم التخلي طواعيةً عن رخصته لمزاولة الطب".

وأضافت أنه "يأمل في أن تكون قضيته بمثابة تحذير للعاملين الآخرين في مجال الرعاية الصحية، وأن تؤدي إلى رقابة أكثر صرامة وبروتوكولات واضحة لقطاع الكيتامين المنزلي الآخذ في التوسع لمنع وقوع مآس مماثلة في المستقبل".

ويُحاكم خمسة أشخاص يُشتبه بضلوعهم في وفاة الممثل، وفق القضاء الأميركي.

كذلك، ثمة متهمة أخرى في القضية تدعى جاسفين سانغا، وهي تاجرة مخدرات معروفة في هوليوود باسم "ملكة الكيتامين".

وباعت هذه الأميركية البريطانية البالغة 41 عاما عبوة الكيتامين التي تسببت بوفاة الممثل، وهي تواجه احتمال السجن مدى الحياة. وقد دفعت ببراءتها في القضية.

ووافق المساعد الشخصي لماثيو بيري وأحد الوسطاء على الإقرار بالذنب.