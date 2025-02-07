«القلب الشاعري» يحتفي بقيم التنوع الثقافي ويختتم دورته الـ14

اختتمت النسخة الرابعة عشرة من «القلب الشاعري»، مسجلة نجاحاً مهماً في عالم الشعر والموسيقى والتبادل الثقافي في دبي.

واستمر حدث هذا العام في إلهام التغيير الإيجابي، ورعاية الروابط الهادفة، وتعزيز القيم المشتركة، حيث وعلى مدار 14 نسخة، شهد «القلب الشعري» إلقاء قصائد بأكثر من 16 لغة.

وقد تضمنت نسخة هذا العام إلقاء قصائد باللغتين البشتوية والأوزبكية لأول مرة على الإطلاق، مما يعكس التنوع العالمي المتزايد للحدث.

وقد زين المسرح شعراء متميزون من جميع أنحاء العالم.

ومن بين المشاركين البارزين الدكتورة سعيدة خاطر حسن من سلطنة عمان، وإدريس ميرز ومارك فيديس من المملكة المتحدة، والشاعرة الأفغانية نفيسة خوشنسب غضنفر، والدكتور محمد بدران من مصر، والدكتور شهاب غانم والسيدة نجاة الظاهري من الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كامليش بهات كمال وحسينة بيجوم من الهند.

كما تضمنت قصائد للشاعر الياباني الراحل الدكتور دايساكو إيكيدا، الذي لا يزال عمله يلهم الجماهير في جميع أنحاء العالم.

ويجمع «القلب الشعري» بين الشعر والموسيقى، مما يخلق تجربة حسية غنية وغامرة.

في اليوم الأول، استمتع الجمهور بأداء عازف الجيتار والمنتج الشهير كمال مسلم، بالإضافة إلى حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من اللغات التي غُنيت في حفل موسيقي سوشيتا ساتيش، منها اليابانية والعربية والهندية.

وشهد اليوم الثاني من الحدث تعزيز روح الإبداع والوحدة، حيث حضر الحدث 900 طالب من 48 مدرسة في معهد الإمارات المالي، أتيحت لهم الفرصة لقراءة قصائدهم وأداء الأغاني، ومشاركة أصواتهم بفخر مع الجمهور.

كما أسر الشاعر الإماراتي وائل الصايغ الطلاب بأبياته القوية، مما ألهمهم للتعبير عن أنفسهم بثقة وفرح.

وشكلت نسخة هذا العام خطوة مهمة في تعزيز الشمولية، بمشاركة نشطة من الطلاب أصحاب الهمم.

بالشراكة مع مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات لبنك الإمارات دبي الوطني، Together Limitless. وأضافت مشاركة الطلاب أصحاب الهمم طبقة صادقة إلى الحدث، مما تجسد بشكل أكبر موضوع الحدث المتمثل في الوحدة والتقدم الجماعي.

ويواصل «القلب الشعري» العمل كمنصة قوية توحد الثقافات والأجيال المتنوعة من خلال لغة الشعر العالمية، مما يثير محادثات هادفة، ويسهم في الحوار العالمي.

من خلال اندماجه الفريد بين الكلمات والموسيقى، يعمل الحدث على تمكين الأصوات الشابة، وتنمية روح الانسجام والتعاون.

كما قال الدكتور دايساكو إيكيدا ذات مرة، «الشعر يمكّننا من إيقاظ الروح الإيجابية، ويزيد من ثقتنا في أنفسنا».