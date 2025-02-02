مركز جمعة الماجد يشارك بالمؤتمر الدولي الأول لعلوم المكتبات والمعلومات

بدعوة من جامعة الوصل بدبي، شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلوم المكتبات والمعلومات، الذي اختُتمت فعالياته يوم أمس، تحت عنوان «علوم المكتبات والمعلومات في الخارطة الأكاديمية بين تحديات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات»، وذلك في مكتبة محمد بن راشد على مدى يومين.

شهد المؤتمر، الذي نظمته جامعة الوصل، مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بعلوم المكتبات والمعلومات، حيث ناقشوا الحلول المبتكرة وتبادلوا الأفكار حول كيفية مواجهة تحديات التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال الحيوي.

ورقة بحثية

في اليوم الأول، قدم الأستاذ رياض طاهر رضوان، رئيس قسم المعالجة الفنية والمستودعات في المركز، ورقة بحثية بعنوان «نحو بناء خطة استراتيجية لتعزيز دور ومهارات أخصائي المعلومات للتحول نحو المكتبة الذكية في عصر الذكاء الاصطناعي» تناول فيها دراسة دور مجتمع المكتبات والمعلومات، متمثلاً في الاتحادات والجمعيات المهنية، في وضع الخطط الاستراتيجية للمكتبات بمختلف أنواعها، بحيث تواكب تطورات تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتُسهم في رفع مستوى العاملين في هذا المجال على كافة المستويات.

وفي جلسات اليوم الثاني، قدم الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، عرضاً تقديمياً استعرض فيه الدور الرائد الذي قام به مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث على مدى ثلاثة عقود في جمع الكتب والمخطوطات، وإتاحتها للباحثين والدارسين بسهولة ويسر. كما بيّن كيف أسهم المركز بدعم كامل من مؤسسة معالي جمعة الماجد، في الحفاظ على التراث الإنساني في العديد من دول العالم التي كانت بحاجة إلى أجهزة ترميم وصيانة للمخطوطات.

كما قدم كل من الدكتور محمود محمد عبدالعليم، والأستاذة منال فيصل محمد، من قسم المعالجة الفنية في المركز، ورقة علمية بعنوان «نحو بناء منظومة تقنية ذكية لتطوير ممارسات إنشاء السجلات الببليوغرافية لمصادر المعلومات الرقمية» تناولت الورقة منهجية بناء منصة رقمية مقترحة قادرة على استيعاب صفحات عناوين مصادر المعلومات، ومعالجتها.