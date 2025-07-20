«الإماراتي لكتب اليافعين».. أنشطة صيفية ملهمة

ينظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين سلسلة من الفعاليات الملهمة المخصصة للأطفال واليافعين خلال شهر يوليو الجاري، بالتعاون مع بيت الحكمة في الشارقة، ومكتبة أبوظبي للأطفال، ضمن حملة «اقرأ. احلم. ابتكر» التي ينفذها بهدف تعزيز مفاهيم السرد القصصي وتنمية مهارات التفكير والتعبير الإبداعي ضمن بيئة تعليمية مرحة ومفعمة بالقيم والمعاني المستلهمة من القصص.

ومن أبرز الفعاليات التي يتضمنها البرنامج سلسلة جلسات سرد القصص عبر «مسرح الظل» وتنظّم أسبوعياً في بيت الحكمة تحت عنوان «مخيم كليلة ودمنة الصيفي»، وتهدف إلى تعريف الأطفال بمجموعة من الحكايات الرمزية المستقاة من كتاب «كليلة ودمنة» مع إبراز القيم الأخلاقية، مثل التعاون والحكمة والشجاعة من خلال الأداء البصري والسردي باستخدام دمى الظل والتفاعل المباشر مع الأطفال.

وفي أبوظبي احتفل المجلس بيوم المهارات العالمي للشباب من خلال ورشة إبداعية بعنوان «سفينة نحو الأحلام» نظّمها في مكتبة الأطفال، واستهدفت الفئة العمرية من 6 إلى 14 عاماً، الذين خاضوا تجربة فنية ملهمة دار محورها حول تصميم «سفن رمزية» تعبّر عن أحلامهم وقيمهم الشخصية وطموحاتهم المستقبلية.