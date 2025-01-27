«جنون اللقطة الرياضية» ينتظر أصحابه

من أبرز محاور الدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، التي انطلقت في العاشر من يناير الجاري، محور «التصوير الرياضي»، والذي شهد تفاعلات دولية واسعة لدى طرحه في الدورة السابقة، وتصدرت الأعمال الفائزة به وسائل الإعلام الرياضي، بجانب مجتمعات المصورين والإعلاميين المختصين، وعشاق الرياضات المختلفة.

التصوير الرياضي مساحة إبداعية خاصة لمن يمتلكون مهارات التقاط، وترجمة المشاعر والتفاعلات المرتبطة بكل من الرياضيين والجمهور في حالات الانتصار أو الهزيمة، وهذا وحده لا يكفي! إذ يتطلب الأمر وجود المعدات المناسبة، وإجادة استخدامها وفق ضوابط وقوانين مرتبطة بطبيعة الرياضة نفسها، وهذا يفرض حضور المعرفة والثقافة الرياضية الواسعة، بجانب دقة الملاحظة وسرعة البديهة.

خبراء التصوير الرياضي يعتبرون التميز في هذا المجال منوطاً أيضاً بموهبة المصور في التعامل مع الحركة السريعة من خلال العدسات المناسبة، وخاصة ذوات البعد البؤري الطويل، والتحكم في سرعة الغالق، والقدرة على التركيز الذهني الفائق، وتحمل تحديات الإرهاق البدني، وساعات السفر الطويلة، وسرعة التأقلم مع البيئة المحيطة.

هناك 3 فرص للفوز في هذا المحور يبلغ مجموع جوائزهم 90 ألف دولار، بواقع 40 ألف دولار للمركز الأول، و30 ألف دولار للمركز الثاني، بينما تبلغ جائزة المركز الثالث 20 ألف دولار. كما تابع الجميع في الدورة الماضية فقد انتزع المركز الأول المصور الألماني «توبياس فريدريش»، بينما جاء المصور الأمريكي «كريم ايليا» ثانياً، أما المركز الثالث فكان من نصيب المصور «هيندرا أجوس سيتياوان» من إندونيسيا.

فلاش

كواليس تحبس الأنفاس.. تلتقطها العدسة وتمتعنا بها

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae