«كُتّاب الإمارات» يستعرض إصداراته في «القاهرة للكتاب»

يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تستمر حتى 5 فبراير، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».

ويمثل الاتحاد في المعرض، الدكتور سيف الجابري، عضو مجلس الإدارة، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، وقال في كلمة له: «إن مشاركة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في معارض الكتب الخارجية وتحديداً معرض القاهرة للكتاب، يأتي ضمن أولويات الاتحاد في خلق بصمة ثقافية وجسراً يقرب الثقافات من بعضها، وتجسد هذه المشاركة عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة في القطاع الأدبي والثقافي».

ويشارك الاتحاد بجناح خاص به في المعرض، ويضم جميع إصدارات الاتحاد التي طبعت في الفترة من 1986 حتى عام 2024، ويبلغ عددها 313 إصداراً متنوعاً بين 61 مجموعة قصصية و24 رواية، و81 ديواناً شعرياً، 5 كتب في أدب الأطفال (3 قصص وكتابين في الشعر)، كتابين في أدب اليافعين (قصة ورواية)، كما يضم الجناح 19 كتاباً مترجماً في (القصة والرواية والشعر والدراسة والمسرح)، إضافة إلى 10 كتب تراجم، 5 كتب في التراث والفنون، و3 نصوص مسرحية، و28 كتاباً (مقالات)، وكتاب في أدب الرحلات، و58 دراسة أدبية، و8 دراسات تاريخية، وكتابين في الدراسات الفلسفية، و5 دراسات مسرحية، وكتاب يتضمن نصوصاً متنوعة، إضافة إلى 4 مجلات.