«حديث المكتبات» يستعرض زخارف أبواب دبي التاريخية

تستضيف هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الباحث السعودي الدكتور سعيد عبدالله الوايل، ضمن مبادرة «حديث المكتبات» التي تندرج في مظلة مشروع «مدارس الحياة»، والهادفة إلى مد جسور التواصل بين المبدعين وجمهورهم، وتعزيز إسهاماتهم في إثراء مشهد دبي الثقافي، ورفع مستوى الوعي لديهم بالإرث الثقافي المحلي وضرورة المحافظة عليه.

وسيتولى د. الوايل بالتعاون مع الفنان التشكيلي حسنين محمد الرمل، تقديم ورشة «الأبواب والنقوش الخشبية في مباني دبي التاريخية»، وذلك في الفترة من 28 وحتى 30 يناير الجاري، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث سيتمكن المهتمون وطلبة كلية الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي فيها من استكشاف العناصر الجمالية والمعمارية التقليدية في مباني دبي التاريخية، وسيتعرفون إلى أشكال وأنواع الأبواب التقليدية وخصائصها والزخارف المستخدمة فيها، إلى جانب قوالب الزخارف الجصية وما تتميز به من عناصر جمالية.

وسيقدم الوايل في 31 يناير الجاري، محاضرة «أبواب دبي التاريخية وزخارفها»، ويضيء فيها على فن التراث العمراني وحرفة النجارة التقليدية، التي شكلت جزءاً أساسياً من العمارة التراثية في دبي والخليج. وفيها سيتعرف الحضور إلى مراحل تطور هذه الحرفة وأهميتها ودورها في المباني التراثية، والجوانب الجمالية والإبداعية التي تُميز هذا الإرث الثقافي. كما ستشهد المحاضرة التي يستضيفها متحف الاتحاد حفل توقيع لكتاب «أبواب دبي التاريخية وزخارفها».

ويعد الدكتور سعيد الوايل خبيراً في الحرف التقليدية والعمارة والفنون والزخارف والنقوش الإسلامية، ويحمل درجة الدكتوراه في العمارة الداخلية، والماجستير في الفنون الجميلة، وهو عضو في عدة هيئات وجمعيات محلية ودولية، ومن بينها اللجنة العالمية للمحافظة على التراث الإنساني «ايكوموس»، وجمعية التراث العمراني في الإمارات، وجمعية المحافظة على التراث في المملكة العربية السعودية، وخلال مسيرته أصدر الوايل مجموعة من الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة التي تهتم بالجوانب الجمالية والتاريخية في الفنون الشعبية في الخليج العربي، إضافة إلى مجموعة من المؤلفات التي ترتبط بالعمارة التاريخية والنقوش التقليدية في الخليج العربي.