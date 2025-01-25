"لوفر باريس" ينظم معرضا يجمع بين الفن والموضة

يستضيف متحف اللوفر في باريس، خلال الفترة من 24 يناير إلى 21 يوليو، أول معرض موضة من تنظيمه بعنوان "لوفر كوتور".

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يتولى فيها المتحف بنفسه تنظيم معرض أزياء بهذا الحجم والإبداع.

ويُقدم معرض "لوفر كوتور" تجربة استثنائية تمزج بين الفن التشكيلي والموضة؛ حيث يمكن للزوار استكشاف حوار غير متوقع بين مجموعة المتحف الموسوعية من التحف الفنية المعروضة في قسم "الأشياء الفنية"، وبين أكثر من 60 قطعة مختارة بعناية من أزياء "الهوت كوتور".

ويسعى المعرض إلى تقديم تجربة تُعيد تعريف مفهوم الجمال من خلال المزج بين عوالم متعددة تجمع بين الفن والتاريخ والموضة.