جبل جليدي يوشك على تدمير جزيرة

يوشك أكبر جبل جليدي في العالم أن يصطدم بجزيرة جورجيا الجنوبية البريطانية، فيتسبب بدمارها، وذلك طبقاً لما خلصت إليه دراسة فريق علماء متخصص، نشرتها «ديلي ميل»، أخيراً. ويعرف هذا الجبل الجليدي باسم «A23a»، وتبلغ مساحته نحو 3987.6 كيلومتراً مربعاً؛ أي ضعف مساحة لندن الكبرى.

وبعد انفصاله عن جرف فيلشنر الجليدي في أنتاركتيكا عام 1986، بدأ ينجرف في المحيط الجنوبي. والآن، يبعد الجبل الجليدي فقط 278 كم عن جزيرة جورجيا الجنوبية، التي تعد موطناً لآلاف البطاريق والفقمات.

وقد حذر سيمون والاس، قائد سفينة «فاروس»، التابعة لحكومة جورجيا الجنوبية، من أن الجبل أصبح قريباً جداً من الاصطدام بالأرض والانهيار إلى قطع كبيرة قد تظل عائمة في المياه لسنوات، ما يزيد من خطرها على حركة السفن، وفق «روسيا اليوم».