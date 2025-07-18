مفاجآت صيف دبي تتواصل على وقع روائع الموسيقى والكوميديا والتراث

موسيقى بوليوود وعروض كوميديا عالمية، ومخيمات صيفية وفعاليات متنوعة، تبدأ ضمن برامج مفاجآت صيف دبي 2025 هذا الأسبوع بقوة مع انطلاق موسم تنزيلات صيف دبي الكبرى التي تقدم عروضاً لا تُضاهى، وأنشطة رائعة، وسحوبات ضخمة في جميع أنحاء المدينة، من 18 يوليو حتى 10 أغسطس. كما يقدم جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي هذا الأسبوع مزيجاً رائعاً من الحفلات الموسيقية، وعروض الكوميديا، والتجارب العائلية المذهلة، ما يضمن وجود فرصة للاستكشاف والاستمتاع والفوز كل يوم.

ففي 18 يوليو حتى 10 أغسطس، تنطلق برامج موسم تنزيلات صيف دبي الكبرى الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع حافلة بالتخفيضات الصيفية على منتجات أكثر من 800 علامة تجارية في ما يزيد على 3000 متجر مع تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة لفترة محدودة.

كما تقام عروض «ذا لافتر فاكتوري»، الخاصة بيوليو، في 18 و19 من الشهر الجاري، ضمن وجهات متنوعة في مختلف أنحاء دبي، إذ تعود هذه العروض الترفيهية بمشاركة نخبة من ألمع المواهب الكوميدية العالمية، تشمل: ستيفن بريجز، وكيلسي دي ألميدا، وماهر برواني. كما تقام أمسية مع شريا غوشال، في 19 يوليو، ضمن مركز دبي التجاري العالمي، حيث تعود مغنية بوليوود الحائزة جوائز إلى دبي في أمسية رائعة مع أشهر أغانيها، بما في ذلك: «دولا ري دولا»، و«ديل دوبا»، و«بارسو ري».

ويقام سباق «دبي هيلز مول» للجري الداخلي بدعم من «سكيتشرز»، في 20 يوليو، بدبي هيلز مو. وأما فعالية «أغنيات الحنين العربية 360 درجة»، فتقام 25 يوليو، في ذا ثياتر أوف ديجيتال آرت، حيث يستعيد الجمهور معها أجواء العصر الذهبي للموسيقى والأغنيات العربية، من خلال حفل «أغنيات الحنين العربية 360 درجة»، الذي يستحضر ألحاناً وأعمالاً موسيقية وغنائية عربية خالدة، بمشاركة «كريم مطرجي» وفرقته المكوّنة من موسيقيين موهوبين في «ذا ثياتر أوف ديجيتال آرت»، إذ يؤدون أغنيات لأشهر النجوم العرب السابقين والحاليين، مثل: أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وعمرو دياب وغيرهم، بأسلوب جديد يحاكي ما يرغب فيه الجمهور المعاصر.

ويعد الحفل مثالياً لعشاق الموسيقى من جميع الأعمار، ويعِد بقضاء أمسية حافلة بالحنين والموسيقى والغناء مع استعادة مبتكرة لألحان وأعمال أسهمت في تشكيل التاريخ الموسيقي العربي جيلاً بعد جيل.

وتنظم برامج حديقة مدهش المائية، حتى 31 أغسطس، في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول، إذ يستمتع الأفراد بمنطقة الألعاب المائية المناسبة لجميع أفراد العائلة والمستوحاة من عالم مدهش الشهير في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول.

ويمثل هذا الحدث الحصري الجديد إحدى أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام، حيث سيمنح الأطفال من جميع الأعمار فرصة للاستمتاع بتجارب التزحلق المائية، ومناطق الرش بالماء، وكذلك المغامرات، والألعاب التفاعلية.

كما تقدم سينما روكسي برامج مدهش ودانة، حتى 31 يوليو، ضمن فروعها بمختلف أنحاء المدينة، ويمكن للأطفال الصغار جمع الأختام في جواز سفر مدهش ودانة الصيفي، والحصول على جوائز مقابل كل ثلاثة أو خمسة أفلام عائلية يتم مشاهدتها.

وسيتم إخفاء قسائم على سبيل المفاجأة تحت مجموعة مختارة من مقاعد السينما في إطار فعالية «مقعد الحظ»، في حين يمكن للعائلات التي تزور السينما في عطلات نهاية الأسبوع تدوير عجلة الحظ من مدهش ودانة للحصول على فرصة الفوز بوجبات خفيفة، ومنتجات متنوعة، وغيرها.

ويقدم مدهش ودانة وجبة كومبو مستوحاة من شخصية مدهش في مطعم تي ركس في ريفرلاند، قبل أن يتوجها لحضور عرض فيلم جوراسيك بارك.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، يعود الثنائي إلى صالات السينما مع سلسلة من مقاطع الفيديو المرحة قبل عرض فيلم فانتاستك فور، كما يتجولان في مختلف أنحاء المدينة برفقة السنافر لمفاجأة العائلات في مترو دبي بهدايا سينمائية، كما يزوران قرية السنافر في موشنجيت للقيام بمغامرات مذهلة. وتعود ليلة السيدات إلى سينما روكسي هذا الصيف بلمسة مميزة من مفاجآت صيف دبي، مع شخصية دانة المحبوبة، وفرص التقاط الصور، وتوزيع حقائب هدايا خاصة بالتعاون مع ريتوالز، ووجبات مشمولة في أسعار التذاكر.

كذلك يظهر مدهش ودانة، حتى 31 أغسطس، في مختلف أنحاء دبي، ويمكن للجميع لقاء شخصيتي دبي المحبوبتين والحصول على هدايا مفاجئة، وفرص لالتقاط الصور، وقضاء أوقات ممتعة بصحبة العائلة. وسيظهر مدهش ودانة هذا الأسبوع في مول الإمارات وابن بطوطة مول يوم الجمعة 18 يوليو، وفي سيركل مول وسيتي سنتر مردف يوم السبت 19 يوليو، وفي سوق التنين وسوق حتا يوم الأحد 20 يوليو. وبالإضافة إلى ذلك، تستضيف مدينة دبي للطفل زيارة مدرسية خاصة يوم 19 يوليو.

ويتضمن الحدث مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات الأخرى، من بينها: جولة السبت من «بيكيرا» لركوب الدراجات الهوائية في «القدرة» حتى 30 أغسطس، في مسار القدرة للدراجات الهوائية، وفعالية «فيفا لا فريدا»، في 23 و30 و31 يوليو، على مسرح الفن الرقمي. وهناك أيضاً مخيم «رواد الثقافة المستقبليون» الصيفي، في متحف الاتحاد، إذ يجمع هذا المخيم الذي يستمر لمدة أسبوعين من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً، بين التاريخ، والعلوم، والثقافة، والمغامرات من خلال أيام مخصصة لسرد القصص، والحرف اليدوية، والألعاب، والرحلات، حيث صُمم برنامج المخيم لتنمية مهارات القيادة، والعمل الجماعي، وتشجيع الأطفال على المساهمة في مجتمعاتهم ووطنهم. تبلغ رسوم التسجيل 500 درهم للطفل.

ويضاف إلى ذلك مخيم مغامرات التراث الصيفي الذي يستمر حتى 25 يوليو، في متحف الشندغة، ويستهدف هذا المخيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، حيث يعرّفهم على علم الآثار والتراث من خلال ورش عمل متخصصة، وألعاب استكشافية، وجلسات تفاعلية في أجواء متحف حقيقية. يبدأ المخيم من الساعة 8:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً من الاثنين إلى الخميس، ومن 8:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً يوم الجمعة، وتشمل الأنشطة ترميم القطع الأثرية، وتحديات الحصول على شارات، واستكشاف التاريخ. تبدأ رسوم التسجيل في المخيم من 500 درهم للطفل.

وأما مخيم بلدية دبي الصيفي فيتواصل حتى 31 يوليو، بمدينة الطفل - حديقة الخور، إذ يقام هذا المخيم الصيفي من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحاً حتى 2 ظهراً، ويدعو الأطفال لتعلم مهارات جديدة من خلال أنشطة ممتعة وعملية. وصُمم البرنامج لتحقيق أقصى استفادة من العطلة الصيفية، حيث يجمع بين الإبداع والتعلم واللعب. تبلغ رسوم التسجيل 860 درهماً للطفل.

وهناك أيضاً مخيم بالرميثة الصيفي المتواصل حتى 31 أغسطس، في ند الحمر، وغير ذلك من الفعاليات الكثيرة المتنوعة.