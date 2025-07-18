«أكاديمية الفجيرة» تطلق «دبلوم الفنون الموسيقية»

أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدينة الإبداع – الفجيرة، إطلاق دبلوم الفنون الموسيقية، الأول من نوعه في دولة الإمارات والمعتمد من المركز الوطني للمؤهلات – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وشهد المؤتمر حضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الفني والتعليمي، حيث تم استعراض ملامح البرنامج وأهدافه التعليمية والمهنية.

وأكد علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل والرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية. وأشار إلى أن إطلاق هذا الدبلوم يشكل نقلة نوعية في التعليم الموسيقي بالدولة.