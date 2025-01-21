انطلاق فعاليات الملتقى الفني الدولي لليونيسكو في جامعة الشارقة

برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، أطلقت جامعة الشارقة فعاليات «الملتقى الفني الدولي»، والذي تنظمه منظمة اليونيسكو الدولية بالتعاون مع جامعة الشارقة تحت شعار «فن عبر الحدود»، خلال الفترة من 20- 30 يناير الجاري في عمادة شؤون الطلاب وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وبمشاركة 22 من نخبة الفنانين والفنانات من دول العالم و20 طالباً وطالبة من الجامعة، برعاية شركة جوتن العالمية للأصباغ الراعي الرسمي للملتقى.

ويتضمن الملتقى على مدار 11 يوماً برنامجاً فنياً وثقافياً متنوعاً يشمل ورش عمل وندوات فنية يقدمها نخبة من الفنانين العالميين، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمعالم التراثية والثقافية في إمارتي الشارقة ودبي.

وفي تصريح خاص، أكدت الدكتورة أمينة المرزوقي، نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة، أن استضافة الجامعة لملتقى اليونيسكو يؤكد دور جامعة الشارقة في دعم الحركة الفنية والثقافية، وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي على المستوى الدولي، مما يسهم في إثراء التجربة التعليمية للطلبة وتطوير مهاراتهم الإبداعية، وأضافت المرزوقي إن جامعة الشارقة تحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المرموقة، وتوفير بيئة تعليمية متميزة تدعم الإبداع والابتكار لدى الطلبة، حيث قالت: «يمثل هذا الملتقى فرصة ثمينة لطلبتنا للتفاعل مع خبرات فنية عالمية، واكتساب مهارات جديدة، وتبادل الثقافات والخبرات مع فنانين من مختلف أنحاء العالم».

من جانبه، كجيتيل أورهايم، المدير العام لشركة جوتن للدهانات في الإمارات العربية المتحدة، قال: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز الإبداع ودعم المجتمع الفني، التزاماً حافظنا عليه لأكثر من 50 عاماً في دولة الإمارات. ومن خلال مبادرات مثل هذه، نواصل تقديم إرثنا في دعم الفنون والثقافة وإلهام الفنانين والجمهور، ونحن نقدر بامتنان تعاوننا مع جامعة الشارقة ونتحمس للمساهمة في هذا الحدث الرائع. ونتطلع ليس فقط للاحتفال بمواهب الفنانين المشاركين، ولكن أيضاً لتمهيد الطريق للتعاون المستقبلي بهدف تعزيز الإبداع والابتكار في جميع أنحاء الإمارات وخارجها».

ومن المقرر أن يختتم المخيم بمعرض فني في كلية الفنون الجميلة والتصميم، يضم 44 عملاً فنياً متنوعاً من إبداع الفنانين المشاركين، وسوف تحتفظ جامعة الشارقة بنصف الأعمال الفنية النهائية، وسوف تحتفظ اليونيسكو بالنصف الآخر من الأعمال لترتيب معرض فني يجول العالم من خلال مكاتب اليونيسكو المنتشرة في مختلف دول العالم. كما سيقدم طلبة الجامعة مجسماً فنياً خاصاً يجسد مفهوم السلام العالمي.