إصدارات جديدة في «خزانة الكتب»

زوّد مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رفوف مبادرته «خزانة الكتب» بمجموعة جديدة من الإصدارات، تستهدف جمهور القرّاء في ثلاث محطات رئيسية خلال شهر يوليو 2025، تشمل إمارتيّ دبي، وأبوظبي، وذلك في إطار رؤيته الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز نشر المعرفة، وتوسيع قاعدة المهتمين بالقراءة من مختلف الفئات العمرية، والمهنية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة المركز لتفعيل مبادراته خلال الربع الثالث من العام الجاري، في إطار مبادرته للأنشطة الصيفية «صيفنا بالعربية»، والحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة التي أطلقها المركز في فبراير الماضي بالتزامن مع شهر القراءة الوطني وتستمر حتى نهاية العام.

وتستضيف وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي مبادرة «خزانة الكتب» للمرة الأولى في مقرها الرئيسي خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو، بعد نجاح الفعالية السابقة التي نُظمت في مقر الوزارة بأبوظبي. وتقدم هذه المحطة أكثر من 220 عنواناً في الكثير من حقول المعرفة. أما في العاصمة أبوظبي؛ فتعود «خزانة الكتب» إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بنسختها الثانية، خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو، عقب النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى في أغسطس 2024.

وتضم الفعالية أكثر من 400 عنوان. وتتوسع المبادرة لتشمل محطة بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في شراكة تمتد لثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم 14 يوليو وتستمر لغاية 8 أغسطس، وتغطي مجموعة شركات «أدنوك» في مدينة أبوظبي.