عبدالله بن دلموك: المرأة الإماراتية حارسة القيم

ضمن إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الوطنية لتعزيز الهوية الإماراتية، وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة، شارك، أمس، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في فعاليات معسكر جمارك دبي الصيفي، من خلال محاضرة توعوية، قدمها عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، بحضور الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وعدد من مديري الإدارات.

سلط بن دلموك في محاضرته الضوء على المسؤولية المجتمعية في السنع الإماراتي، مؤكداً أن القيم والعادات الأصيلة تشكل صمام أمان للتماسك المجتمعي، مشيراً إلى أهمية الالتزام بها من قبل جميع أفراد المجتمع، وخاصة فئة الشباب، لما لهم من دور محوري في تمثيل الصورة الحضارية للوطن.

مسيرة مشرفة

وخص بن دلموك مساحة مهمة للحديث عن دور المرأة الإماراتية في المجتمع، مؤكداً أن حضورها التاريخي والحيوي ليس طارئاً أو وليد اللحظة، بل هو امتداد لمسيرة مشرفة من العطاء المتواصل، والارتباط الوثيق بالهوية الإماراتية الأصيلة. وأشار إلى أن المرأة الإماراتية كانت – ولا تزال – الركيزة الأولى في تشكيل نسيج اجتماعي متماسك ومتعاون، فهي من تُعد الأجيال، وتغرس فيهم القيم، وتصنع بيئة أسرية مستقرة، تعزز من ارتباط الفرد بهويته وثقافته، وتجعله أكثر انتماء لوطنه ولمجتمعه.

رسالة للشباب

ووجه الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث رسالة مباشرة إلى الشباب المشاركين في المعسكر، حثهم فيها على التمسك بالتراث والموروث الشعبي، الذي يشكل جوهر الهوية الوطنية، داعياً إياهم إلى أن يكونوا قدوة في السلوك الإيجابي داخل المجتمع، مؤكداً أن الشباب اليوم هم سفراء القيم الإماراتية الأصيلة، وأن تصرفاتهم وسلوكهم في المجتمع تعكس صورة الوطن وهويته أمام الآخرين، سواء داخل الدولة أو خارجها.

ودعاهم إلى إدراك أهمية الأمانة التي يحملونها، وأن يكونوا مثالاً يحتذى في المسؤولية والانضباط والاحترام، مشيراً إلى أن الوطن لا يُبنى بالحماس فقط، بل بالفكر الواعي والسلوك المسؤول والارتباط الحقيقي بالجذور الثقافية، التي تمثل عمق الانتماء الوطني، كما شدد على أن كل كلمة طيبة، وكل مبادرة إيجابية من شاب إماراتي، هي خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام حديثه، أكد بن دلموك أن الهدف الأساسي لمركز حمدان هو بناء جيل شاب واعٍ ومعتز بهويته الوطنية، يمتلك المعرفة والوعي الثقافي اللازمين، ليكون رائداً في خدمة وطنه، ورافداً في مسيرة التنمية والريادة التي تقودها دولة الإمارات.

دور وطني رائد

وشهدت الفعالية تكريم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تقديراً لجهوده الرائدة والمستمرة في نشر الثقافة الإماراتية، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية، حيث عبّر القائمون على المعسكر عن امتنانهم لمشاركة المركز المثمرة.