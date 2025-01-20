وفد إثيوبي يتعرّف إلى مناهج عمل «دبي للثقافة»

زار وفد من جمهورية إثيوبيا، مقر هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بهدف بحث سبل توطيد أواصر التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، والتعرف على التجارب الإدارية الناجحة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وتبني أفضل المعايير والممارسات في الأداء المؤسسي والابتكار وتحقيق التنمية الشاملة، وجاءت الزيارة في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وإثيوبيا في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، وتماشياً مع أهداف الشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وخلال اللقاء قدم مسؤولو «دبي للثقافة» شرحاً شاملاً حول منصات التحول الرقمي والأنظمة الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعتمدها الهيئة ضمن ممارساتها الإدارية الهادفة إلى تعزيز مبادراتها وبرامجها الثقافية والفنية، إضافة إلى ما تقدمه الهيئة من جولات افتراضية في كل أصولها الثقافية والتراثية، واستعرض الفريق الجهود التي تبذلها «دبي للثقافة» لتوفير بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعم الشباب وأصحاب المواهب وتمكينهم من تطوير مهاراتهم، وتحفيزهم على التعبير عن رؤاهم وأفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في جميع الفعاليات الفنية التي تندرج تحت مظلة منصة «سكة»، كما عرض الفريق كل مشاريع الهيئة الاستراتيجية وإنجازاتها وخططها المستقبلية الرامية إلى تحقيق تطلعات دبي بأن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026.

وناقشت نخبة من قيادات «دبي للثقافة» مع أعضاء الوفد الإثيوبي الذي ضم كلاً من أسماماو منغستو، رئيس قسم دراسة التحضر وإعداد الأطر القانونية في وزارة التخطيط والبنية التحتية، وبروك نيداو، الرئيس التنفيذي للجنة الخدمة المدنية الرقمية الاتحادية، ويتاغيسو ديزالين، نائب المدير العام في معهد الذكاء الاصطناعي، وتيفري ديجيني، رئيس قسم التخطيط في وكالة الخدمة المدنية واللاجئين والعائدين، سبل تطوير برامج التبادل الثقافي بين الطرفين، وتطبيق تجربة منصة «سكة» في إثيوبيا.