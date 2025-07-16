«دبي للثقافة» و«الإمارات للملكية الفكرية» تتعاونان لدعم اقتصاد المعرفة

أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، بهدف توطيد العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الملكية الفكرية، وتنسيق الجهود في تنظيم سلسلة من المبادرات والفعاليات الرامية إلى التعريف بأهمية الملكية الفكرية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤوليتهما في دعم اقتصاد المعرفة ونشر المفاهيم والأسس الداعمة للملكية الفكرية ورفع مستوى الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع بضرورة حمايتها والمحافظة عليها.

وتعكس المذكرة حرص الطرفين على تحقيق رؤى الإمارات وطموحاتها، عبر تبادل أفضل الممارسات والتجارب المتعلقة بالملكية الفكرية، حيث تتيح لهما تنظيم سلسلة من ورش العمل التعليمية والتدريبية والمشاركة في مجموعة البرامج والأنشطة السنوية المعنية بنشر المعرفة والوعي بهذا المجال، والاستفادة من الموارد والقدرات اللوجستية المتاحة لمساندة منظومة حماية الملكية الفكرية.

وأكدت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة» حرص الهيئة على تحفيز الابتكار والإبداع، وتوفير حماية متكاملة للملكية الفكرية لأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في الدولة.

وقالت: «تشهد الدولة حراكاً ثقافياً فاعلاً، وبفضل ما توفره من حماية وحفظ لحقوق الملكية الفكرية، أصبحت المكان الأمثل للعيش والعمل، حيث نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومتها التشريعية الخاصة بالملكية الفكرية في مختلف المجالات، ما أسهم في تطوير منظومة الابتكار وعمليات البحث والتطوير، وأتاح الفرص لجذب العديد من المشاريع الريادية من كافة أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في اقتصاد المعرفة»، لافتةً إلى سعي «دبي للثقافة» من خلال مشاريعها ومبادراتها المختلفة إلى تهيئة بيئة ملائمة قادرة على حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المواهب في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والفنية، مؤكدةً أن الشراكة مع «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» تصب في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز قوة القطاعات الإبداعية، ما ينعكس إيجاباً على بناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق رؤية «دبي الثقافية» الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأعرب اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع «دبي للثقافة»، مؤكداً أنها تمثل خطوة محورية نحو ترسيخ ثقافة احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية في المجتمع، وتعزيز بيئة الإبداع في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقال: «نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، والتي تعكس حرص الطرفين على توحيد الجهود لخدمة الإبداع والمبدعين. وتُجسد هذه الشراكة التزامنا المشترك بنشر مفاهيم وأسس الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قطاعات إبداعية مزدهرة تسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة والابتكار».

وأضاف: «تُعد هذه الشراكة امتداداً لجهود الجمعية في بناء بيئة معرفية وتشريعية مستدامة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية ومبادرات تخصصية تسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية».