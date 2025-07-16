«دبي للكوميديا» يغني دورته الجديدة بنخبة من النجوم العالميين

يجمع مهرجان دبي للكوميديا 202، الذي يقام من 2 حتى 12 أكتوبر المقبل، كوكبة من أبرز نجوم الكوميديا في العالم.

وأعلن المهرجان عن إضافة النجم الكوميدي «مو عامر» إلى قائمته من عمالقة عالم الكوميديا الأكثر إضحاكاً من حول العالم. حيث تقدّم شركة لايف نيشن الشرق الأوسط تجربة غامرة بالضحك والمرح مع هذا الكوميدي الشهير، إذ سيقدم عرضين متتاليين على خشبة مسرح «دبي أوبرا» 9 أكتوبر المقبل. ويشتهر مو عامر ببديهته الحاضرة، وطريقة سرده المشوقة والمؤثرة، ونظرته الجريئة والصريحة تجاه الشهرة.

ويعدّ مهرجان دبي للكوميديا، الذي يقام هذا العام في نسخته الخامسة، حدثاً رئيسياً في الفعاليات الثقافية للمدينة، حيث يجمع بين أساطير الكوميديا ونجومٍ عالميين للاحتفال بالضحك عبر لغات وأساليب متعددة وهو من إنتاج شركة براغ، وتقديم فعاليات دبي.

ويقام في مجموعة من أشهر الوجهات في دبي، بما في ذلك «دبي أوبرا»، وفي مسارح «مول الإمارات»، و«كوكا كولا أرينا» وغيرها من الأماكن، واعداً جمهوره بتجربة استثنائية من الضحك والترفيه مع عروضٍ باللغات الإنجليزية، العربية، الهندية، الروسية، والفرنسية برفقة نجومٍ مثل توم سغورا، جوان مكنالي، زاكير خان، أوميد جليلي، مورغن جاي، أكاش سينغ وجون أشقر.

ويعتبر ظهور «مو عامر» المرتقب في دبي، فرصة استثنائية لعشّاقه لمشاهدته عن قرب والاستمتاع بما يقدمه من مشاهد كوميدية.