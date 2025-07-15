40 متدرباً في «فن التصوير المعماري» في الفجيرة

نظّمت جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي، التابعة لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، وبتنسيق مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ورشة فنية متخصصة بعنوان «فن التصوير المعماري»، أقيمت في جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، بمشاركة نحو 40 متدرباً من مختلف الجنسيات.

قدّم الورشة المهندس والفنان وائل أنسي، وركّز خلالها على الجوانب التقنية والفنية لتصوير العناصر المعمارية، متناولاً أساليب استخدام الإضاءة والظلال والزوايا الواسعة، إلى جانب مبادئ التناظر الهندسي والتدرج الضوئي الطبيعي، بما يُبرز جماليات العمارة الإسلامية.

وجاء اختيار جامع الشيخ زايد الكبير كبيئة تطبيقية للورشة نظراً لما يتميز به من جماليات معمارية فريدة تعبّر عن روعة العمارة الإسلامية الحديثة، فضلاً عن كونه أحد أبرز المعالم الدينية والثقافية والسياحية في إمارة الفجيرة، ويشكّل بتفاصيله الهندسية الدقيقة مساحة مثالية لتطبيقات التصوير المعماري.

وشهدت الورشة جلسات عملية وتطبيقات ميدانية داخل الجامع، شملت تصويراً مباشراً وتحليلاً لعدد من الصور التي التقطها المشاركون، مع مناقشة أبرز نقاط القوة والجوانب التي يمكن تطويرها في كل عمل فني.