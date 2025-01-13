مذكرة تفاهم بين "مجموعة أبوظبي للثقافة" و"مهرجان شنغهاي للفنون"

وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون مذكرة تفاهم، في إطار شراكة إستراتيجية استثنائية تفتح فصلاً جديدًا من التعاون الثقافي والتفاهم بين الدولتين الصديقتين الإمارات والصين، وتأتي احتفالاً بمرور أربعة عقود على بدء العلاقات الدبلوماسية الراسخة بينهما.

وقّع مذكرة تفاهم، سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، و لي مينغ رئيس مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، بحضور سعادة تشانغ ييمينج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي.

وسيتعاون مهرجان أبوظبي ومهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، ترجمةً لبنود مذكرة التفاهم، في إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة وأعمال إنتاج مشتركة وبرامج تبادل ثقافي للمرة الأولى في العالم العربي.

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، إن هذه الشراكة مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون - المهرجان الأهم والأكثر تأثيراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - تمثل سابقة تاريخية للعالم العربي، انعكاساً للدور المحوري الذي يؤديه مهرجان أبوظبي من خلال أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري على الساحة الإقليمية والعالمية.

وأضافت أن توسّع الشراكات الإستراتيجية إلى شنغهاي يسمح بتسخير القوة التحويلية للفنون لبناء جسور التعاون الدولي والاحتفال بالإبداع وتعميق روابط الصداقة بين الإمارات العربية المتحدة والصين.

وقالت :" معًا، نقود عصرًا جديدًا من التعاون الثقافي الذي يلهم المجتمعات حول العالم، ويقوّي الروابط فيما بينها ويثريها".