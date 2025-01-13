قصائد حافلة بالقيم الوطنية والإنسانية في «الشارقة للشعر العربي»

شارك 7 شعراء من مختلف الدول العربية في سادس أمسيات مهرجان الشارقة للشعر العربي، وهم: حسن شهاب الدين (مصر)، وسوسن دهنيم (البحرين)، عبدالله الهدية (الإمارات)، وسالم الشعباني (تونس)، ومحمد شودب (سوريا)، وقصي النبهاني (سلطنة عمان)، وعلا خضارو (لبنان)، فيما أدار الأمسية الشاعر عبدالله أبو بكر (الأردن).

أقيمت الأمسية في قصر الثقافة في الشارقة، بحضور عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي، مدير بيت الشعر، وجمهور غفير من الشعراء والمثقفين والأكاديميين.

تنوّعت القراءات بإلقاء مميز من المشاركين، وبمزيج شعري لافت، حمل العديد من الموضوعات، التي تبحث في أعماق النفس البشرية، وسواها من الموضوعات الإنسانية، والوجدانية، والوطنية.

افتتح الأمسية الشاعر المصري حسن شهاب الدين بعدة قصائد، أبدع فيها بتقديم نصوص تحمل أبعاداً إنسانية وفلسفية. أعقبته الشاعرة البحرينية سوسن دهنيم، حيث ألقت قصائد مفعمة بالحنين والدفء. وقدّم الشاعر الإماراتي عبدالله الهدية نصوصه الشعرية، التي حملت عناوين: «اخلع سُباتك، وأضاعوني، والباحث عن إرم». وبعده ارتجل الشاعر التونسي سالم الشعباني بتقديم قصائد مميزة مثل «إلى شاعر».

وقرأ الشاعر السوري محمد شودب بمشاعر عميقة ولغة فصيحة عدداً من القصائد. وأدى الشاعر العُماني قصي النبهاني قصائده بمنهجية خاصة به، والتي جاءت بعناوين، مثل: «الناجي الوحيد»، و«تناقضات». واختتمت الأمسية الشاعرة اللبنانية عُلا خضارو، ومن ما قرأت: «سر أبيض»، و«وصية الزيتون».