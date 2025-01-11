المهرجانات تتصدر مشهد السياحة الشتوية في الإمارات

تربعت المهرجانات على صدارة مشهد الموسم الحالي للسياحة الشتوية في دولة الإمارات، عبر فعاليات غنية ومتنوعة استقطبت أعداداً غفيرة من الزوار المحليين والسياح، لتثبت مجدداً مكانتها كأحد أبرز عوامل تعزيز الأداء المتصاعد للقطاع السياحي.

وبرزت منذ منتصف أكتوبر الماضي، مجموعة من المهرجانات التي شكلت وجهات مثالية للباحثين عن المعرفة والثقافة والترفيه والتسوق، أو الاستمتاع بالأنشطة التراثية والرياضية، تحت مظلة واحدة تعزز التلاقي بين مختلف الشعوب والحضارات.

عروض كبرى

وتضمن مهرجان الشيخ زايد 2024 ـ 2025، إحدى أكبر الفعاليات الحضارية والثقافية والترفيهية، الذي تستمر فعالياته حتى 28 فبراير المقبل، أكثر من 6 آلاف فعالية ثقافية عالمية، وأكثر من ألف عرض وفعالية جماهيرية كبرى، إضافةً إلى ما يزيد على أكثر من 30 ألف عارض ومشارك لاستقطاب ملايين الزوّار.

ويشارك في المهرجان أكثر من 27 دولة من بينها دول تشارك للمرة الأولى في أجنحة وأقسام خاصة في المهرجان، كما يشهد المهرجان العديد من الفعاليات المُصاحبة.

واستقبل مهرجان أم الإمارات في نسخته الثامنة التي اختتمت في 31 ديسمبر الماضي، أكثر من 259 ألف زائر حظوا بفرصة الاستمتاع بأكثر من 350 تجربة فريدة.

تفاعل كبير

وقدم مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2025» نسخة استثنائية، عنوانها التميز والإبداع على مدار 23 يوماً بلا توقف حتى رابع أيام العام الجديد، مُعززاً مكانته إقليمياً وعالمياً كإحدى أهم الوجهات الشتوية، التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع ومحبي التخييم والبر وعشاق المغامرات والرياضات التراثية وسباقات السرعة وتحديات السيارات والدراجات بأنواعها.

وتضمن برنامج مهرجان «شتانا في حتا»، الذي يختتم يوم غد نحو 120 ورشة، إضافة إلى أكثر من 14 فعالية متنوعة، و4 فعاليات مجتمعية مبتكرة.

ويندرج المهرجان تحت مظلة مبادرة «شتا حتا» التي تضم أيضاً 4 مهرجانات أخرى هي «مهرجان ليالي حتّا الثقافية» و«مهرجان عسل حتّا» و«مهرجان حتّا الزراعي»، و«مهرجان حتّا DSF X». فيما تشهد فعاليات الموسم الـ 29 للقرية العالمية، تفاعلاً كبيراً من الزوار الذين يحظون بفرصة الاستمتاع بأكثر من 40 ألف عرض ترفيهي وما يفوق 200 جولة ألعاب ومغامرة يقدمها المهرجان حتى 11 مايو 2025.

ويتضمن الموسم الحالي للقرية العالمية 30 جناحاً يجسّد أكثر من 90 ثقافةً من دولٍ متنوعة وأكثر من 3500 منفذ للتسوق، وما يزيد على 250 منفذاً من خيارات المطاعم والمأكولات.

نجوم العالم

وقدمت الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق، لزوارها، باقة كبيرة من العروض الحصرية، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، والحفلات الموسيقية مع أبرز النجوم المحليين والدوليين. واستمتع زوار المهرجان الذي يختتم فعالياته الأحد بتجارب تسوق فريدة، بالإضافة إلى سحوبات جوائز ضخمة، وعروض الألعاب النارية.

وسجلت الدورة الرابعة من مهرجان «فعاليات الشارقة» التي امتدت 4 أيام تحت شعار «تشرق بفعالياتها» على مسرح المجاز، حضور نحو 30 ألف زائر استمتعوا بالأنشطة والفعاليات المتنوعة التي استهدفت مختلف أفراد الأسرة. فيما اجتذبت فعاليات مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثانية، حضوراً كبيراً وصل إلى 70 ألفاً و420 زائراً، استمتعوا خلال 10 أيام بأجواء مميزة جمعت بين التراث البحري والمتعة والمرح والتجارب الغنية.