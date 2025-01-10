مجسّمات فنية مستوحاة من التقليد الإماراتي في نسج سعف النخيل

يعود حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم من جديد ليقدم لزوّاره ومحبي الفن تجربة مبتكرة من خلال مجسّمات «Daoun» التي تعدّ جزءاً من فعالية «أضواء دبي»، حيث تقدم هذه الفعالية مجموعة من المجسمات والأعمال الفنية المضيئة التي جرى تصميمها خصيصاً للعرض خلال دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق.

ألوان وأنماط

واحتفالاً بمرور 30 عاماً على إطلاق مهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تتواجد مجسّمات «Daoun» في قلب وجهة الإبداع العالمية الرائدة في حي دبي للتصميم، بين المبنيين رقم (4) و(6) لغاية الأحد 12 يناير، لتضيء سماء مدينة دبي بألوان ساحرة وأنماط تأسر الأنظار كلّ ليلة.

أبراج

ويتألف هذا العمل الفني المميّز من ثلاثة أبراج مترابطة وقابلة للنفخ، يتراوح ارتفاع كل منها بين 4.5 و7 أمتار. وقد تمّ إنشاء هذه المجسّمات باستخدام مادة مطاطية متينة وجرى تجهيزها بأضواء «ليد» متغيّرة الألوان، احتفاءً بالفنّ الإماراتي التقليدي لنسج سعف النخيل.

وتسلّط هذه المجسّمات الضوء على سعف النخيل الذي كان يُستخدم لأجيال طويلة في تشييد المنازل والأسقف وإعداد الأدوات، في خطوة تعكس الإرث الحضاري والثقافي العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المجسّمات من تصميم وتنفيذ شركة «Duette»، وهي مختبر إبداعي مستقلّ يعمل ضمن مجالات تخصّص متعدّدة من مقرّه القائم في دبي.